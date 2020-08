Siponto – Manfredonia. “Segnalazione di degrado, e grave pericolo”

Siponto, 01 agosto 2020. Alcuni abitanti della località Siponto segnalano a StatoQuotidiano una situazione di degrado e un grave pericolo per qualche passante ignaro della situazione.

“Ci troviamo in viale degli Eucalipti a Siponto in un fabbricato speciale, già adibito ad approvvigionamento acqua per la lavorazione e raffreddamento impianti dalla ex Ajinomoto Insud, quindi pompaggio di acqua a mezzo di specifico impianto di pescaggio e rilancio. Da informazioni assunte in loco, l’immobile è stato rilevato da un privato e, come evidenziano le immagini, si trovano in questo stato di pericolosità. Si tenga presente che adiacente è ubicata una cabina di trasformazione Enel di 10.000 Volt”. “Bisogna mettere in sicurezza la zona non solo per la presenza di rifiuti speciali e di materiale cancerogeno ma, in particolare, per i pozzi aperti e senza protezione”.