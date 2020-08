Utili, conti in ordine: il Politecnico di Bari guarda con serenità al futuro

Bari, 1° agosto 2020 – Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, presieduti dal Rettore, il 30 e 31 luglio 2020, all’unanimità, hanno dato il via libera al Bilancio di esercizio 2019, manifestando soddisfazione per gli importanti risultati gestionali registrati.

Sul più importante documento amministrativo, che fotografa annualmente la situazione reale di funzionamento del Poliba, anche i Revisori dei Conti, lo scorso 29 luglio, avevano espresso parere favorevole. Conti in ordine, bilancio sano e soprattutto in attivo costituiscono gli elementi portanti e positivi del Politecnico anche sul piano gestionale. Il conto economico in particolare, evidenzia un utile di esercizio di circa 4 milioni di euro.

Dallo Stato patrimoniale si rileva, inoltre, un patrimonio netto di circa 67 milioni di euro, comprensivo delle riserve vincolate, mentre il patrimonio immobiliare e mobiliare ammonta a circa 134 milioni di euro. Un traguardo non affatto scontato, se confrontato ad altre amministrazioni universitarie. Il Politecnico, dunque, propone un modello amministrativo-gestionale d’esempio, che gli consentirà una più energica ed efficace programmazione per il futuro. Anche il Fondo di Finanziamento Ordinario evidenzia un trend in costante crescita, passando da un’assegnazione di 37,1 mil. di euro del 2014 a 43,8 mil. di euro del 2019. Questi lusinghieri risultati trovano conferma negli indicatori di sostenibilità economico finanziaria certificati dal Ministero, anch’essi in costante miglioramento negli ultimi anni, come di seguito evidenziato nella sottostante tabella.