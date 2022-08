“Bollicine di Puglia 2022” un evento di classe e “la felicità deriva dallo stato liquido” (FOTO)

StatoQuotidiano.it, 01 agosto 2022. Un evento attesissimo “Bollicine di Puglia 2022”, svoltosi tra le mura del Castello Normanno Svevo Aragonese di Monte Sant’Angelo la sera di 30 luglio 2022. Attesissimo perché è un evento di classe e suscita la curiosità di assaggiare nuovi spumanti e bollicine, ma anche per la scelta dell’ambiente fisico-emozionale.

Nonostante la grandinata e il maltempo trascorso, i numerosi entusiasti ospiti attendono all’ingresso del Castello e non vedono l’ora di buttarsi nell’oceano di bollicine. Del resto, per l’evento i produttori ed A.I.S. Puglia non hanno risparmiato sulle bollicine: presenti più di 50 produttori tra cantine, cooperative, aziende agricole e tenute, e nessun calice è rimasto vuoto.

Inizia leggermente ad imbrunire e le porte del Castello si aprono per i curiosi visitatori.

Intanto ci danno un benvenuto e veniamo omaggiati di un calice A.I.S. Puglia, bustine di taralli e 6 ticket per le degustazione piatti tra cui una degustazione di ostriche, una selezione di salumi artigiani, degustazione di formaggi, abbondante panino gourmet, pane- olio e una pietanza povera tradizionale del Gargano, la Panzanella.

Quindi, dotati di un buon calice appeso al collo, ticket e molto entusiasmo siamo ancora un poco disorientati, ma subito ci dirigiamo a consumare il primo ticket nelle ostriche.

Insomma così apriamo la serata con ostriche provenienti da Napoli, freschi e saporitissime e il calice di Cantina Dauna di San Severo D’Arapri. Eventualmente volevamo fare degustazione bollicine in ordine alfabetico ma non ce l’abbiamo fatta.

Con due ostriche, bollicine e con il gusto fresco di ribes che ci sta deliziando il palato, abbastanza sodisfatti e motivati proseguiamo la serata visitando oltre 10 postazioni di degustazione di bollicine dai gusti più semplici ai più raffinati. Così in poche ore il nostro palato e la fantasia ci trasportano tra campi di pesche, mandorle, frutta di passione, frutti rossi, lamponi e tartufi e tanto altro.

Insomma non mancano le novità ed apprezzamenti da parte di professionisti e non riguardo la qualità. Io il mio cuore quasi da subito lo lascio alla cantina di Salento Cupertinum spumante extra dry Giortì, dotato di eccezionali caratteristiche di Negromaro. Non a caso Giortì in greco significa Festa: è lo spumante ideale per brindisi e grandi feste!

Invece nella degustazione del cibo il mio like lo ha meritato l’Angus delicato.

La serata si riscalda e le tre quattro ore svaniscono tra le mura accoglienti del castello, degustazioni sfiziose e gli oceani freschi di spumanti. Soddisfatti dell’eccellente organizzazione e della scelta delle cantine, l’evento lentamente volge al termine.

E così godendo la vista panoramica scendendo da Monte Sant’Angelo e ascoltando la storica canzone di Duran Duran concludo “che sia il vino, che sia il mare: la felicità deriva dallo stato liquido!”

Esclusivamente per lo Stato Quotidiano

Fondatrice di Camera di Commercio Italo-Lettone

Edite Leonovica

