Coppia senza freni a Positano: sesso orale per strada in pieno giorno

NAPOLI, 01/08/2022 – (risorgimentonocerino) Ha ormai già fatto il giro di social e chat whatsapp il video che ritrae una coppia durante un atto sessuale lungo la Statale Amalfitana a Positano.

L’episodio risale a venerdì scorso, quando un uomo e una donna, non del posto, si sono fatti travolgere dalla passione appartandosi – nemmeno tanto – dietro un’auto parcheggiata in strada. Il video mostra lei, seminuda e in ginocchio, nel praticare sesso orale a lui, poco distanti da una delle ringhiere della trafficata via in località Garitta. Il tutto il pieno giorno, con auto e spettatori ignari che passano sullo sfondo.

Nel pomeriggio la donna era già stata notata nella nota località turistica per essere entrata in un tabacchi indossando soltanto reggiseno e perizoma. Non è la prima volta che si assiste ad episodi simili in Costiera amalfitana. Sarà difficile risalire all’identità dei due protagonisti per sanzionarli, data anche la qualità del video. Come previsto dall’art. 527 del Codice Penale, infatti, «chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000». (risorgimentonocerino)