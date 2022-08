Il 1° Agosto 2004 scompariva Marina Mazzei, scrisse “Siponto antica”

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/08/2022 – (foggiaattiva) Oggi, 1 Agosto 2004, scompare Marina Mazzei: tutto quello che sappiamo sulla Daunia antica lo dobbiamo a lei. Aveva 49 anni ed era responsabile della sede di Foggia della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e del Museo Nazionale di Manfredonia.

Un incarico che ricopriva dal 1985, dedicandosi con passione alla ricerca archeologica sul campo. “Riservata, umile, sempre dietro le quinte, consapevole dei limiti e delle difficoltà del settore in cui operava, Marina Mazzei lascia un vuoto incolmabile nel mondo culturale foggiano”, scriveva Daniela Zazzera in un bel ritratto giornalistico, nel ricordare il patrimonio prezioso di studi e pubblicazioni lasciateci: “La Daunia antica dal paleolitico all’altomedioevo”, “Arpi. L’ipogeo della Medusa e le necropoli”, “Siponto antica”, solo per citarne alcune.(foggiaattiva)