Incidente ad Isola Varano: scontro tra auto e due moto

Ischitella (Fg), 1 agosto 2022 – Brutto incidente ieri pomeriggio ad Isola Varano, lungo la strada provinciale SP41 in territorio di Ischitella. Per cause in corso di accertamento, un’auto e due moto si sono scontrate.

A seguito dell’incidente sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri. A rimanere ferito è un motociclista, originario Ischitella, trasportato in ospedale, mentre per il conducente dell’auto sono state riscontrate lievi ferite.

Inevitabili i risentimenti al traffico, con code lunghe quasi un chilometro. A gestire la circolazione, a senso unico alternato, c’erano gli agenti della Polizia Municipale di Ischitella.

Articolo di Valerio Agricola, foto di Vittorio Agricola