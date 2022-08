La politica ed il complesso dello specchio: un controcanto per la mia città

Manfredonia (Fg), 1 agosto 2022 – Quanto rumore in questi mesi di politica locale nella mia bella e amata città. Rumorosi e rancorosi schiamazzi politici sia da parte di chi governa che di chi fa opposizione. Ma anche di tanti cittadini che, da spettatori, a volte soltanto curiosi altre volte davvero interessati, intervengono con le loro perplessità e le loro esigenze reali. Eppure “sembra” che qualcosa stia cambiando: si asfaltano le strade, si fanno serate danzanti, si organizza il carnevale di cui si sentiva tanta nostalgia, si ripuliscono luoghi atavicamente sporchi, si alzano nuove saracinesche, si d qualche sparuta iniziativa di tipo culturale, si sistemano gli LSU, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, sembra che dopo mesi di commissariamento, ci sia il tanto agognato cambio di passo.

E’ proprio così o si tratta solo di fumo negli occhi, una specie di specchio delle allodole per impressionare e attirare l’attenzione della cittadinanza sugli attuali “nuovi” protagonisti della politica che vivono una specie di “ansia da prestazione”? Si tratta di qualcosa di sostanziale o di qualcosa che è solo accidentale, d’occasione, dettata da puro opportunismo mediatico, giusto per accumulare punti e consensi allo scopo di garantirsi una certa continuità nel prossimo futuro elettorale? Si tratta di sano realismo oppure di semplice pragmatismo travestito da incantesimo politico a cui non farebbe male un’iniezione di saggio e scettico disincanto? A ciascuno le proprie valutazioni.

Fatte salve le buone intenzioni, ciò che però colpisce è l’eccessiva vistosità di una politica che ormai deve fare i conti con persone che si sentono sempre meno cittadini e sempre più spettatori o, peggio, consumatori. Il rumore che si sente, se a volte piace, altre volte infastidisce, in certi momento tiene svegli, in altri risulta nauseante, quasi stucchevole. Si va producendo una guerra di immagine senza sconti che prima o poi porta i protagonisti a litigare piuttosto che a unire le energie per progettare il bene del paese.

A dire il vero la politica non dovrebbe fare troppo rumore, non dovrebbe autocelebrarsi ogni qual volta si fa qualcosa che è d’uopo fare. Non dovrebbe cavalcare l’onda emotiva di chi si aspetta chissà quali grandi capovolgimenti di sorta. Non dovrebbe mostrarsi o esibirsi. Nè mettersi troppo in mostra. E’ inutile nascondere dietro le immagini una realtà che è di fato difficile da governare.

La politica non è una vetrina o una passerella dove indossare abiti costruiti ad hoc da consensi estorti con la logica della seduzione. La politica non deve sedurre o ammaliare, non deve percorrere la pericolosa via della convenienza ma quella ardua e faticosa della convinzione. Non è un luogo dove si mercanteggiano prodotti costruiti per dare lustro alla propria immagine col solo obiettivo di oscurare quella altrui.

Inoltre, la politica non dovrebbe neanche assumere un carattere messianico, una sorta di religione laica che osanna se stessa ad ogni battito di ciglia. La politica non deve guardarsi ogni mattina allo specchio per adularsi, incensando quelle buone intenzioni che pure l’animano. Il bene, meno lo gridi, e più mette radici. Ce lo insegnano i contadini, per i quali la semina si nutre di lunghi silenzi e di dura attesa prima di vedere i frutti. Penso che per la nostra città forse sia più tempo di semina che di raccolto. E se si vuole raccogliere, senza seminare, si rischia di cogliere frutti fuori stagione, finita la quale, quegli stessi frutti finiranno per seccare.

E poi diciamola tutta, la politica allo specchio finisce prima o poi per idealizzare se stessa, rischiando di lasciare fuori la realtà nella sua complessità. Di non attecchire nei processi che bisogna prima capire e poi governare. Non speculando sulle emergenze, ma ragionando su scelte lungimiranti. Insomma non serve una politica puntiforme che sa essere poco progettuale, inchiodata sul solo presente senza anche uno sguardo al futuro, che tra l’altro è sempre dietro l’angolo!

Il sospetto è che una politica che fa rumore, a volte, lo fa solo per coprire silenzi nascosti, domande inespresse perché poco rappresentate, bisogni non capiti, prospettive non ancora intraviste. Non fa bene alla politica costruire immagini artefatte, che di fatto poi finiscono per celare scampoli di realtà nuda e cruda, rimossa negli angoli più oscuri di una coscienza collettiva sempre più sfilacciata e frammentata.

Dal canto suo la città pare addormentata in una siesta perenne. Sarà il caldo afoso di questi mesi, sarà il periodo di ferie. Sarà che la politica-spettacolo comincia ad annoiare e a disaffezionare sempre più. E lo specchi comincia pure ad opacizzasi. E l’immagine a sporcarsi o addirittura a scomparire

Ben vengano allora le decisioni. Ma a che serve se non hanno prospettiva, senza aver delineato un orizzonte chiaro e definito. Gli attori ci sono e la scena è pure affollata. Tutti – amministratori e opposizione – protesi a farci dimenticare un passato infelice di gestione della cosa pubblica. Purtroppo, però, sembra che a mancare sia non solo la mappa, ma anche la meta, la direzione. Oltre che gli strumenti e le risorse.

Manca una chiave di lettura, una sorta di ermeneutica politica senza la quale le decisioni possono apparire solo sporadiche improvvisazioni. Una sorta di politica “tappabuchi” che rincorre il nuovo senza ancorarlo a una tradizione che ci ha preceduti, e che va comunque salvaguardata e adeguatamente ereditata e ad un futuro che più che promessa pare più una minaccia. Manca un filo rosso chiaro e definito, che congiunga le fasi del governo attuale in un orizzonte di continuità, di stabilità e di innovazione. Di speranza e di fiducia. Di coesione e di inclusione. Di sviluppo ma anche di rispetto dei criteri di equità e di giustizia sociale.

A tutto questo bisogna aggiungere che alla politica locale, spesso litigiosa e gridata, fa da contorno la società civile, spettatrice impotente e attonita, ma anche succube e dipendente dai poteri che, nelle stanze oscure delle decisioni importanti, si intrecciano, tessendo giochi di alleanze tese solo a sconfiggere l’avversario con tutti i mezzi possibili. Un società civile imbavagliata e distratta, ma anche manovrata e manipolata a dovere da chi preferisce un’opinione pubblica fluida, “liquida”, perchè più facilmente accomodabile.

Una società civile tutta dedita a sopravvivere alla noia quotidiana producendo un parolaio figlio di un frenetico dire e ridire, che è indice di uno svuotamento che sa di desertificazione interiore, le cui radici si trovano a monte, laddove nessuno più osa mettere piede, perché si richiede la fatica del pensare, la solitudine della riflessione, e anche la rinuncia ad un facile e banale consenso, che tra l’altro dura anche poco.

È l’apoteosi del niente spacciato per il meglio, che non riguarda solo chi è al potere. Esso investe anche chi dovrebbe opporre al niente un’alternativa credibile. Governo e opposizione accomunati da un nichilismo politico che serve solo a difendere il proprio campo di azione.

Insomma: è tempo di cambiare! Ed è qualcosa – un dovere civile – che spetta a tutti! Solo se la politica cambia se stessa può chiedere alla città di cominciare pure essa. Ma il cambiamento comincia dalla parole. Invece, in giro, da ambo le parti, si sentono ancora parole vecchie, desuete, impotenti, aride e spesso anche ostili. Forse c’è bisogno di una nova grammatica politica, capace di generare idee innovative in grado di cambiare anche il tessuto sociale di questa città, la mentalità, le relazioni, le visioni.

Ma perché tutto questo accada, la politica deve liberarsi dal complesso dello specchio. Meno specchio e più realtà. Meno celebrazione e più comprensione. Meno spettacolarizzazione e più manovalanza. Meno contrapposizione è più cooperazione. Insomma un poco di uniltà.

E allora, riappacifichiamoci tutti, e insieme potremo, ciascuno con il proprio ruolo e il proprio talento, contribuire a cambiare e migliorare noi stessi e gli altri e forse anche l’intera città. Servendo e non spadroneggiando. Ascoltandoci e non inveendo. Ciascuno lavorando nel sottobosco delle piccole cose per costruire grandi cose.

Con una promessa però: che nessuno dica che è stato “solo” merito suo!

A cura di Michele Illiceto