“La provincia di Foggia ha la percentuale più alta di imprese femminili in Puglia”

StatoQuotidiano.it, 01 agosto 2022. Le imprese femminili italiane accelerano più di altre su innovazione e green ma restano più piccole e più fragili ed hanno una minore capacità di sopravvivenza: sono questi alcuni degli elementi emersi nel V Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Centro studi Tagliacarne e Si.Camera, presentato nei giorni scorsi a Roma. Al secondo trimestre 2022, l’esercito delle imprese femminili nel nostro Paese conta un milione e 345 mila attività, il 22,2% del totale delle imprese italiane.

In provincia di Foggia, al 30 giugno 2022 risultano iscritte al Registro delle Imprese 18.653 imprese femminili, su di un totale di 72.238 imprese, pari al 25,8% del totale, una percentuale tra le più alte d’Italia. Comunque la percentuale maggiore a livello regionale con una media per la Puglia che sul totale delle imprese registrate si attesta al 23,1%.

Una percentuale che risulta maggiore se si guarda alle imprese attive che risultano essere 17.185, su di un totale di 64.181 imprese attive. Con una percentuale pari al 26,7% del totale, oltre un quarto della base produttiva.

Il totale degli addetti è di 24.261. “In generale si tratta di piccole imprese dove il ruolo dell’imprenditrice può coincidere anche con impegni esecutivi nell’ambito dell’organizzazione aziendale e della strategia di posizionamento sul mercato”.

Nel secondo trimestre del 2022 si sono iscritte al Registro delle Imprese di Foggia 319 imprese femminili, a fronte di 193 imprese cancellate non d’ufficio. Un saldo positivo di +126 imprese.

Nella tabella che segue, la distribuzione delle nuove 126 imprese nei diversi settori: 66 nuove imprese si sono collocate nel settore agricolo, 9 nel settore costruzioni; gli unici settori in negativo rispetto ai saldi del secondo trimestre 2022, risultano quello manifatturiero (-7), il commercio all’ingrosso (-20), alloggio e ristorazione (-3) e attività artistiche e sportive (-2).

PROVINCIA DI FOGGIA – IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE E ATTIVE AL 30 GIUGNO 2022 –ISCRIZIONI E CESSAZIONI NON D’UFFICO NEL 2° TRIMESTRE 2022 Settore Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio Saldo A Agricoltura, silvicoltura pesca 8.544 8.514 120 54 66 B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 0 0 0 C Attività manifatturiere 557 509 4 11 -7 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 32 32 0 0 0 E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 26 22 0 0 0 F Costruzioni 635 571 12 3 9 G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 3.763 3.572 47 67 -20 H Trasporto e magazzinaggio 247 232 3 1 2 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.287 1.202 16 19 -3 J Servizi di informazione e comunicazione 139 133 5 1 4 K Attività finanziarie e assicurative 202 199 6 3 3 L Attività immobiliari 196 187 7 1 6 M Attività professionali, scientifiche e tecniche 273 264 5 3 2 N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 376 356 5 5 0 P Istruzione 125 119 4 3 1 Q Sanità e assistenza sociale 151 140 1 1 0 R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 176 167 1 3 -2 S Altre attività di servizi 979 961 12 8 4 T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p… 1 1 0 0 0 X Imprese non classificate 943 3 71 10 61 Totale 18.653 17.185 319 193 126

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

La tabella evidenzia altresì la forte presenza nel settore agricolo (8.544 imprese registrate), nel commercio (3.763 imprese registrate) e nella ristorazione (1.287 imprese registrate). L’importanza della componente agricola femminile, comune del resto a buona parte delle province del Mezzogiorno, emerge con maggior carattere se si considera che, a livello provinciale, essa rappresenta oltre il 45% delle imprese femminili, una percentuale molto superiore alla media regionale che si attesta su circa il 27%.

I settori in cui operano maggiormente le imprese femminili sono:

o commercio al dettaglio;

o alberghi e ristoranti;

o attività di servizi per la persona.

Delle 18.653 imprese femminili registrate in Capitanata, 816 sono straniere, perfettamente distribuite tra “imprese comunitarie” e “imprese extra UE”. Coinvolgono complessivamente 1.199 addetti.

Sono invece 1.918 le imprese femminili “giovanili” della Provincia di Foggia, dove per “imprese giovanili” si intende l’insieme delle aziende condotte da giovani fino a 35 anni di età, individualmente o a partecipazione societaria superiore al 50%. Coinvolgono complessivamente 2.586 addetti.

Per la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di Foggia, Daniela Eronia: “i dati che emergono dal report sono davvero importanti e confermano che l’impegno profuso in questi anni ha prodotto gli effetti sperati. È un risultato lusinghiero che ci spingerà a fare ancora meglio e di più”.

Sulla stessa lunghezza il presidente della CCIAA di Foggia, Damiano Gelsomino: “i dati del rapporto certificano che le scelte della Giunta a sostegno dell’imprenditoria femminile del nostro territorio vanno nella giusta direzione in quanto le imprese femminili hanno bisogno di un maggior sostegno soprattutto nei primi anni di vita”.

Nella tabella che segue le imprese femminili registrate e attive della provincia di Foggia, suddivise per forma giuridica, al 30 giugno 2022.

PROVINCIA DI FOGGIA – IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE DAL 2016 AL 30 GIUGNO 2022 PER NATURA GIURIDICA Classe di Natura Giuridica 2016 2017 2018 2019 2020 giugno 2021 SOCIETA’ DI CAPITALE 2.056 2.208 2.378 2.521 2.629 2.924 SOCIETA’ DI PERSONE 960 971 941 889 854 848 IMPRESE INDIVIDUALI 15.118 15.081 14.786 14.514 14.452 14.101 COOPERATIVE 665 677 662 669 672 692 CONSORZI 10 10 10 10 10 10 ALTRE FORME 52 58 73 79 79 78 Totale 18.861 19.005 18.850 18.682 18.696 18.653

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

Osservando il profilo giuridico/organizzativo delle imprese si conferma il progressivo aumento negli ultimi 6 anni delle società di capitali sul totale delle imprese.

Questo fenomeno, interpretato come sintomo di “irrobustimento” strutturale, è un atteggiamento imprenditoriale in lenta ma costante espansione (ed è incoraggiante constatare che vale anche per le “imprese femminili”), dettato dalla necessità di un migliore assetto organizzativo e patrimoniale tesi a limitare i rischi di impresa al patrimonio aziendale e a meglio affrontare i mercati.

Delle 18.653 imprese femminili registrate, 1.458 sono “artigiane”.

Il mondo artigianale femminile provinciale annovera un totale di 2.557 addetti, il 10,5% circa del totale degli addetti delle imprese femminili.

Ma come sono distribuite sul territorio le imprese femminili?

Di seguito, la ripartizione delle imprese femminili di Capitanata al 30 giugno 2022 suddivise per Comune.

PROVINCIA DI FOGGIA – IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE E ATTIVE AL 30 GIUGNO 2022 SUDDIVISE PER COMUNE Comune Registrate Attive FG001 ACCADIA 103 99 FG002 ALBERONA 57 57 FG003 ANZANO DI PUGLIA 27 27 FG004 APRICENA 424 391 FG005 ASCOLI SATRIANO 302 292 FG006 BICCARI 108 105 FG007 BOVINO 136 126 FG008 CAGNANO VARANO 178 170 FG009 CANDELA 142 137 FG010 CARAPELLE 158 133 FG011 CARLANTINO 34 34 FG012 CARPINO 185 180 FG013 CASALNUOVO MONTEROTARO 96 89 FG014 CASALVECCHIO DI PUGLIA 110 108 FG015 CASTELLUCCIO DEI SAURI 97 94 FG016 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 45 44 FG017 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 74 71 FG018 CELENZA VALFORTORE 62 58 FG019 CELLE DI SAN VITO 8 7 FG020 CERIGNOLA 1.908 1.757 FG021 CHIEUTI 72 68 FG022 DELICETO 173 171 FG023 FAETO 36 35 FG024 FOGGIA 3.218 2.893 FG025 ISCHITELLA 189 180 FG026 ISOLE TREMITI 36 33 FG027 LESINA 221 193 FG028 LUCERA 937 868 FG029 MANFREDONIA 977 835 FG030 MARGHERITA DI SAVOIA 215 191 FG031 MATTINATA 200 185 FG032 MONTELEONE DI PUGLIA 43 41 FG033 MONTE SANT’ANGELO 243 227 FG034 MOTTA MONTECORVINO 35 33 FG035 ORSARA DI PUGLIA 122 116 FG036 ORTA NOVA 483 440 FG037 PANNI 37 36 FG038 PESCHICI 180 161 FG039 PIETRAMONTECORVINO 139 123 FG040 POGGIO IMPERIALE 106 100 FG041 RIGNANO GARGANICO 88 86 FG042 ROCCHETTA SANT’ANTONIO 83 83 FG043 RODI GARGANICO 132 120 FG044 ROSETO VALFORTORE 46 43 FG045 SAN FERDINANDO DI PUGLIA 508 482 FG046 SAN GIOVANNI ROTONDO 639 581 FG047 SAN MARCO IN LAMIS 285 275 FG048 SAN MARCO LA CATOLA 32 30 FG049 SAN NICANDRO GARGANICO 334 313 FG050 SAN PAOLO DI CIVITATE 235 223 FG051 SAN SEVERO 1.354 1.206 FG052 SANT’AGATA DI PUGLIA 134 130 FG053 SERRACAPRIOLA 146 138 FG054 STORNARA 174 163 FG055 STORNARELLA 182 180 FG056 TORREMAGGIORE 633 604 FG057 TRINITAPOLI 413 390 FG058 TROIA 285 271 FG059 VICO DEL GARGANO 229 210 FG060 VIESTE 501 471 FG061 VOLTURARA APPULA 13 13 FG062 VOLTURINO 109 104 FG063 ORDONA 79 73 FG064 ZAPPONETA 103 88 Totale 18.653 17.185

Fonte: elaborazione su dati Infocamere

La “pentapoli” composta dai Comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo,

Lucera somma un totale di 8.394 imprese, il 45% del totale.

Foggia 1 agosto 2022