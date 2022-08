L’ex premier Conte agli attivisti M5S: “In Puglia saremo esplosivi”

FOGGIA, 01/08/2022 – (gazzettamezzogiormo) Il M5S cerca la compattezza in vista della corsa solitaria alle politiche e ieri mattina ha riunito alcune centinaia di iscritti nel palazzetto di Noicattaro – comune a guida grillina – per fare il punto sulle prossime strategia con i leader regionali e i videomessaggi del capo politico Giuseppe Conte, e della pasionaria Paola Taverna.

Ha fatto rumore l’assenza di Antonella Laricchia, consigliere regionale, che ha fatto sapere di «non partecipare più alle riunioni del Movimento dopo l’ingresso nella maggioranza Emiliano» dei quattro colleghi del parlamento pugliese. Eppure in questa fase, con l’uscita dal governo Draghi e la presa di distanze dal Pd, i pentastellati sembrano quasi sposare le posizioni identitarie della candidata governatore di Adelfia (che ha sfidato in ben due tornate elettorali il presidente dem Michele Emiliano). L’ex premier Giuseppe Conte, in video, ha galvanizzato tutti, toccando le corde dell’appartenenza e preannunciando una sua presenza costante sui territori: «Ci aspetta una campagna elettorale dura ma entusiasmante. Partiamo alla grande: io sarò con voi e tra voi». (gazzettamezzogiormo)