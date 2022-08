L’infermiere Mangiacotti è il nuovo presidente della Provincia di Foggia

FOGGIA, 01/08/2022 – (nursetimes) Prestigioso traguardo raggiunto dal dottor Giuseppe Mangiacotti, infermiere che da venerdì è il nuovo presidente della Provincia di Foggia.

In realtà potrebbe trattarsi di un incarico temporaneo, come lui stesso, da noi contattato, tiene a precisare: “Il presidente uscente Nicola Gatta, ha intenzione di candidarsi in Parlamento, e pertanto si è dimesso dalla carica di presidente della Provincia nel termine di sette giorni dallo scioglimento delle Camere, così come previsto dal Tuel (Testo unico degli enti locali). Ora deve decidere se confermare tale decisione oppure rientrare. Intanto subentro io, che ero già vicepreseidente. Se Gatta non rientra, bisogna ricorrere a nuove elezioni tra 90 giorni. In tal caso resterò in carica fino a inizio novembre”.

Mangiacotti, 57 anni, è di ruolo all’Asl Foggia dal 2018 e lavora al Centro Igiene Mentale di San Giovanni Rotondo. In precedenza aveva prestato servizio per circa 27 anni alla Casa Sollievo della Sofferenza. Consulente del lavoro e mediatore conciliatore, esperto in processi formativi e del fenomeno mobbing, ha alle spalle anche una lunga militanza in ambito sindacale. Di recente ha lasciato la guida della Fials provinciale ed è diventato dirigente di Cisl Fp Foggia. (nursetimes)