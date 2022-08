Rigettato il ricorso in Cassazione di Carlo Magno, omicida di Saverio Tucci e coinvolto in traffico di droga

StatoQuotidiano.it, 01 agosto 2022. “Il giudice di appello non ha violato il limite del devolutum né il divieto di reformatio in peius, poiché, oltre ad accogliere le istanze dell’appellante, ha anche provveduto a correggere l’errore di diritto nel quale era incorso il giudice del primo grado circa l’individuazione del reato più grave“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (I^ sezione penale, Presidente Mogini Stefano) ha rigettato il ricorso proposto da Carlo Magno, nato a Manfredonia il 18/11/1957, contro una sentenza del 23/09/2020 della Corte d’Appello di Bari.

La parte civile è stata difesa dall’avv. Paolo Attanasio che aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata.

RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO DUE PROCEDIMENTI PENALI; L’UOMO OGGI E’ COLLABORATORE DI GIUSTIZIA. LA RICOSTRUZIONE NEL FOCUS DELL’OMICIDIO DI SAVERIO TUCCI

Con sentenza del 2 ottobre 2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, a seguito di riunione di due procedimenti, per connessione ai sensi di legge, aveva condannato Carlo Magno per i reati di omicidio volontario, di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato dalla connessione teleologica, di occultamento di cadavere, aggravato dalla connessione teleologica (vedi focus, omicidio in Olanda di Saverio Tucci, alias ‘Faccia d’angelo’: da raccolta dati, il 13 ottobre 2017, Carlo Magno si è recato da un avvocato ad Amsterdam dicendo che “aveva commesso un omicidio”. “L’avvocato contattava la polizia, Magno indicava il cadavere di Tucci in una valigia all’interno del portabagagli di una macchina. Da una prima sommaria ispezione cadaverica, notava un foro causato da un colpo di arma da fuoco in testa”. “In seguito alla commissione dell’omicidio di Tucci, Carlo Magno si è spontaneamente consegnato alle autorità olandesi, con dichiarazioni auto accusatorie peraltro confermate dal citato Magno anche al Sostituto Procuratore Giuseppe Gatti della DDA di Bari nel corso dell’interrogatorio del 9 gennaio 2018; oggi Carlo Magno è un collaboratore di giustizia, vedasi in allegato,ndr);

inoltre, relativamente alla sentenza del 2 ottobre 2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, in esito a giudizio abbreviato, a seguito di riunione di due procedimenti, per connessione ai sensi di legge, aveva condannato Carlo Magno anche per i reati, relativi ad altro procedimento penale (…) di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) e di commercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, in concorso con altri soggetti (…) aggravato dall’aver agito al fine di agevolare organizzazioni mafiose.

Il Giudice dell’udienza preliminare riconosceva le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate, ed escludeva la circostanza aggravante (…) in ragione della concessione della circostanza attenuante di cui al citato decreto-legge. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, il Giudice dell’udienza preliminare individuava il reato più grave in quello di commercio di sostanze stupefacenti di cui al capo “2” del procedimento (…), determinando la pena base in anni quindici di reclusione e, computata la riduzione per le attenuanti e la diminuente per la scelta del rito, condannava Carlo Magno alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 28.000,00 di multa.

Il Giudice 2 dell’udienza preliminare condannava Carlo Magno al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita (…), in proprio e in qualità di genitore del figlio minorenne. (VEDASI SENTENZA INTEGRALE IN ALLEGATO).

Contro la sentenza di primo grado Carlo Magno proponeva gravame (…).

Con sentenza del 23 settembre 2020, la Corte di assise di appello di Bari riformava in parte la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di appello concedeva la circostanza attenuante (…). Inoltre, in rettifica dell’errore compiuto dal giudice di primo grado, individuava il reato più grave nell’omicidio di cui al capo “1” del procedimento n. 12515/17 R.G.N.R., e determinava la pena base per il citato reato in anni ventuno di reclusione. Infine, individuava la pena finale, all’esito degli aumenti per la continuazione, della riduzione per le circostanze attenuanti riconosciute e della diminuente per la scelta del rito, in anni tredici e mesi sei di reclusione.

Contro la sentenza di appello Carlo Magno ha proposto ricorso per cassazione.

IL RICORSO IN CASSAZIONE DI CARLO MAGNO

Con l’unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata “(…)sostenendo che il giudice di appello ha violato il divieto di reformatio in peius. Secondo le doglianze difensive, tenuto conto che la sentenza di primo grado era stata oggetto di gravame proposto solo dall’imputato, il giudice di appello non poteva rettificare in senso peggiorativo la pena inflitta per le singole fattispecie criminose, ivi compresa quella che costituisce la pena base per il computo degli aumenti per la continuazione tra reati. Né potrebbe rilevare, al fine dell’esclusione della violazione del divieto di reformatio in peius, il fatto che il giudice di appello ha comunque determinato la pena finale in misura inferiore rispetto a quella fissata dal giudice di primo grado”.

“Infatti, il giudice di appello ha comunque individuato la pena base in una misura di gran lunga superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado. Il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione complessiva della pena, con conseguente impossibilità di elevare la pena indicata per i singoli elementi”.

Il ricorso in Cassazione è stato ora rigettato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it