Agatabù 2023: l’evento estivo che tutti aspettano

In una società abituata al consumismo, dove l’inarrestabile rincorsa del “nuovo” ha rimpiazzato la volontà di aggiustare e recuperare, i ragazzi di Keep vanno in controtendenza; riscoprendo ciò che per troppo tempo è rimasto in silenzio.

Dopo i tre successi degli anni precedenti, torna Agatabù: l’evento che restituisce voce all’antica Abbazia di Sant’Agata.

La giovane artista Caterina Cavalli, che ha realizzato la grafica della t-shirt dedicata all’edizione 2023, dà un’interpretazione di questo luogo ricco di storia e di mistero: sullo sfondo dominato dall’Abbazia immersa nel verde, emerge centrale la figura di Sant’Agata, donna semplice e dalla pura bellezza. Nel suo sguardo, a tratti nascosto dalla lunga mano affusolata, si legge la volontà di comprendere, andando oltre i tabù e le false convinzioni. La sua voglia di cambiamento è irrefrenabile, alimentata dall’amore per questo luogo senza tempo e dal fascino magnetico.

Una serata decisamente poliedrica e ricca di sorprese, che vedrà l’intero complesso dell’Abbazia accendersi di luci, suoni, profumi e sapori legati alle tradizioni della nostra terra.

Nulla è lasciato al caso dai ragazzi di Keep: visite guidate per scoprire gli angoli più caratteristici ed i segreti nascosti dall’antica Abbazia, animazione per i più piccoli, live art, dj set e stand enogastronomici ricchi di prodotti tipici a chilometro zero.

Ma Agatabù non è solo questo. L’intrattenimento proseguirà con lo spettacolo teatrale “La Strada!” della Compagnia Teatro dei Limoni: un testo intrigante che scandaglia l’animo umano utilizzando una drammaturgia ed un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga col pubblico e il dialogo assoluto. Un “dentro e fuori” che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.

Dulcis in fundo, i Riserva Moac in concerto! Band folk-rock senza frontiere, che fa della sintesi di suoni, parole e ritmi del mondo una profezia musicale e uno stile di vita.

Una Riserva “fuori dalla riserva”, impegnata ad abbattere muri ancora presenti nella nostra mente.

Tutto questo e molto altro, domenica 6 agosto, presso l’Abbazia di Sant’Agata a Serracapriola.

Cosa state aspettando? Non fatevelo raccontare!

https://www.facebook.com/keepodv

https://www.instagram.com/keepodv

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-agatabu-23-674850284367?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR1E08hdH-Q-2Nvot11O-zzlnUUk4s4XfqemOq11oUk2xMM9W_VMQFcmAz8

info.keepodv@gmail.com

Luca: +39 388 8937436

Luigi: +39 340 9771870

Serracapriola, 06/08/2023, Abbazia di Sant’Agata:

https://maps.app.goo.gl/dF2MzYDKrqzc9u1t8?g_st=iw