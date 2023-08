Aggressione a turisti foggiani: task force per catturare il lupo

FOGGIA – «Quello che si è riunito è un tavolo tecnico molto operativo che in realtà si è tenuto anche nei giorni in cui l’animale non si è fatto vedere, quindi non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo della cattura. L’ente parco sta facendo scendere in campo tutti gli strumenti necessari e idonei per catturarlo, cercando di ricostruirne il percorso e le eventuali zone di rifugio con le fototrappole, e soprattutto stiamo cercando di fare delle indagini genetiche per individuare la tipologia di animale di cui si tratta».

Fonte: adnkronos

A dirlo è la vice sindaca di Vasto, Felicia Fioravante, al termine della riunione di ieri pomeriggio in videoconferenza tra rappresentanti del Parco nazionale della Majella, Regione, Ispra, Comune di Vasto, polizia provinciale e carabinieri forestali.