Conferito il titolo di professore emerito al prof. Enrico Follieri

Foggia, 1 agosto 2023. Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, è stato insignito del Titolo di Professore Emerito il prof. Enrico Follieri, già ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli studi di Foggia.

Il conferimento del titolo di “Emerito“ al prof. Follieri, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza, fatta propria dal Senato Accademico, riconosce il prestigio goduto dal docente in seno alla Comunità.

Accademica per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e per i prestigiosi impegni istituzionali assunti nel corso della vita professionale, tra questi anche quello di prorettore durante il mandato rettorale del prof. Antonio Muscio, nonchè per l’impegno profuso nello sviluppo della Facoltà di Giurisprudenza e dell’Ateneo foggiano.

Al prof. Follieri, gli auguri più sentiti, anche a nome della comunità accademica, da parte del Magnifico Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.