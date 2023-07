Edor Grinoza, terza puntata Re Manfredi

Il Re e Edor Grinoza -3 punatata

Il Re Manfredi, seduto sul suo trono con lo sguardo perso nel vuoto, pensava spesso al misterioso giardiniere, Edor Grinoza. I ricordi risalivano a tempi lontani, fin dalla sua infanzia. Edor aveva fatto parte della sua vita sin dai primi giorni, quando il Re era ancora un bambino.

Su padre, Federico Ruggero di Hohenstaufen, era stato una figura potente e carismatica, un uomo di nobili origini che aveva raggiunto altezze straordinarie. Aveva governato la Sicilia, era stato duca di Svevia, Re dei Romani e addirittura Imperatore del Sacro Romano Impero e re di Gerusalemme. I Ruggero di Hohenstaufen erano una delle famiglie nobili, più illustri e rispettate del tempo.

E proprio Federico, il padre del Re Manfredi, aveva avuto l’ispirazione e la saggezza di accogliere Edor Grinoza nel regno fin dai suoi primi giorni di vita. Il giovane principe e il bambino giardiniere erano stati praticamente cresciuti fianco a fianco, condividendo le prime esperienze e avventure.

Edor era stato come un amico e un fratello maggiore per Manfredi, pur avendo la stessa età, un mèntore e un consigliere prezioso. La loro amicizia si era radicata profondamente nel corso degli anni, e il giovane Re non avrebbe potuto immaginare la sua vita senza di lui.

Edor aveva condiviso con Manfredi la passione per la natura e i giardini, insegnandogli l’importanza di prendersi cura della terra e della bellezza della natura circostante. Ma non era stato solo un maestro di botanica, era stato anche un maestro della vita, impartendo al giovane Re preziose lezioni di umiltà, generosità e amore verso il prossimo.

Il Re Manfredi si sentiva in debito con il giardiniere per tutto ciò che gli aveva donato. Il suo cuore si riempiva di gratitudine e amore quando pensava a quei giorni lontani in cui Edor aveva preso sotto la sua ala protettrice il giovane principe, aiutandolo a diventare l’uomo che era oggi.

E così, mentre il regno viveva nell’incertezza della sua caduta, il Re Manfredi cercava conforto nei ricordi del suo amico e mèntore, nel calore di quegli anni felici trascorsi accanto al giardiniere. Edor Grinoza, l’umile giardiniere dal cuore di oro, era stato un dono prezioso nella vita del Re, e il suo ricordo avrebbe continuato a brillare nella memoria del sovrano, come una luce guida nei momenti di buio e incertezza.

Il giovane Edor Grinoza, a dieci anni, si differenziava dai suoi coetanei non solo per la sua statura più bassa, ma soprattutto per il suo spirito brillante e la sua innata intelligenza. Mentre gli altri bambini si divertivano con i giochi tipici dell’età, Edor trovava più stimolanti le lezioni di scienze e botanica, manifestando un interesse precoce per il sapere e la conoscenza.

I dadi da gioco e le attività tipiche dei bambini non catturavano la sua attenzione come lo facevano le scoperte scientifiche e l’esplorazione della natura. La sua mente era costantemente in cerca di nuove sfide intellettuali, e trovava piacere nel risolvere problemi e dilemmi complessi. Non si preoccupava di conformarsi agli standard degli altri bambini, ma seguiva la sua passione per l’apprendimento.

Fin da piccolo, Edor aveva sviluppato un forte senso della morale e della giustizia. Si schierava sempre dalla parte dei più deboli e si impegnava attivamente per proteggere gli animali, come nel caso della lega da lui creata per difendere i cani dall’orribile gioco dell’impiccagione.

Questi tratti distintivi non sfuggirono all’attenzione di Federico II, il Re e padre di Manfredi, che riconobbe presto l’eccezionalità di Edor. Realizzò che le sue doti non risiedevano nella forza fisica o nelle abilità con la spada, ma piuttosto nell’acume mentale e nell’ingegno straordinario del giovane.

Molti si chiedevano perché Edor fosse così basso per la sua età, e tra le congetture si ipotizzava che la sua forte intelligenza potesse essere la causa. Alcuni arrivavano persino a speculare che il peso del suo cervello potesse aver influenzato la sua crescita in altezza. Queste ipotesi erano frutto dell’ammirazione e della curiosità suscitate dal giovane genio, il cui talento precocemente sviluppato si discostava dalla norma.

In realtà, la sua statura non aveva nulla a che fare con la sua intelligenza. Edor era semplicemente un bambino dotato di un’anima sensibile e di un’intelligenza straordinaria, capace di cogliere aspetti della vita quotidiana che gli adulti spesso ignoravano. Il suo cervello era un gioiello prezioso, una mente brillante destinata a svelare i segreti del mondo naturale e ad ispirare coloro che lo avrebbero conosciuto nel corso della sua vita straordinaria.

Il giovane Edor, con il suo aspetto minuto e magro, era soprannominato “Pilsic” a causa della sua costituzione fisica. Anche se il soprannome non gli piaceva particolarmente, lo accettava con un sorriso, conscio del fatto che la sua vera forza risiedeva nella sua mente brillante e nel suo cuore compassionevole.

La realtà quotidiana e le banalità del mondo intorno a lui potevano sembrare insignificanti per Edor. Era preso dai suoi sogni, dalle scoperte scientifiche e dalla bellezza della natura. Era una mente curiosa, desiderosa di esplorare i segreti dell’universo e di comprendere il funzionamento del mondo.

Mentre altri potrebbero aver trovato noiose le lezioni di scienze o di botanica, per Edor erano una fonte inesauribile di ispirazione e meraviglia. Le scoperte che faceva nella sua ricerca del sapere esercitavano un forte potere affettivo su Federico II, il Re e padre di Manfredi.

Il vecchio Imperatore non poteva fare a meno di ammirare la moralità e l’intelligenza del giovane. La saggezza oltre i suoi anni, il coraggio di schierarsi per i più deboli e la dedizione per la protezione degli animali avevano conquistato il cuore del sovrano.

In un mondo spesso governato da ambizione e potere, Edor rappresentava una fresca e autentica boccata d’aria. La sua purezza d’animo e il desiderio genuino di migliorare la vita degli altri erano qualità rare e preziose.

Così, mentre il giovane Edor Grinoza poteva sembrare insignificante agli occhi di molti, per Federico II era diventato una presenza significativa, un faro di speranza e un esempio di virtù. Il legame tra il Re e il giovane giardiniere era stato cementato dalla sincerità e dal valore di un cuore gentile, che aveva conquistato un posto speciale nel cuore del vecchio Imperatore. Ho

Il giovane Cosimo, il figlio del giardiniere Edor, era il solo a percepire più di tutti la malinconia e la cupa tristezza che affliggeva il Re Manfredi. Il sovrano, dietro la sua regale maschera, nascondeva un dolore profondo causato dalla mancanza del suo caro amico, il giardiniere Edor.

Nessuno nella corte riusciva a cogliere la vera causa della tristezza del Re, tranne il piccolo Cosimo, che aveva un cuore sensibile e una profonda connessione con il Re e il suo giardiniere. Il giovane Cosimo vedeva oltre l’apparenza e intuiva che doveva esserci qualcosa di più grave a tormentare il Re.

In un tentativo di comprendere cosa stesse accadendo al suo amico e sovrano, Cosimo decise di seguire il suo istinto e si diresse verso la stalla reale dove risiedeva il magnifico cavallo di Manfredi, Poseidon.

Mentre annusava la paglia fresca nel box di Poseidon, Cosimo notò che questa non era stata rinnovata da più di due giorni. Era evidente che il Re era stato assente per almeno quel periodo, e ricordando di aver visto per l’ultima volta Manfredi a corte due giorni prima, capì che qualcosa di grave doveva essergli accaduto.

La preoccupazione di Cosimo cresceva mentre la sua mente cercava di indagare sulle possibili cause della scomparsa del Re. Forse era stato coinvolto in qualche questione delicata o aveva intrapreso un viaggio per risolvere problemi nel regno. Ma non poteva esserne sicuro, e la sua preoccupazione aumentava ogni minuto.

Cosimo si rendeva conto che era giunto il momento di agire. Doveva trovare il modo di informare qualcuno di quanto aveva scoperto, poiché il Re poteva trovarsi in pericolo o aver bisogno di aiuto. Così, con il cuore pieno di determinazione e amore per il suo amico Re, Cosimo si mise alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarlo a scoprire cosa era successo.

Il Re Manfredi, in quel momento di riflessione, ripercorreva mentalmente ciò che gli era accaduto due giorni prima. Sentiva il peso dell’avvenimento sconvolgente che aveva segnato la sua anima, gettandolo in quella cupa tristezza che aveva colpito tutto il suo essere.

All’alba di quel giorno, il Re aveva deciso di intraprendere un viaggio segreto e riservato. Voleva muoversi incognito tra le genti, lontano dagli occhi della corte e delle persone che lo circondavano. Così si era vestito da cavaliere semplice, cercando di camuffare il suo aspetto regale, e aveva fatto lo stesso con il suo magnifico cavallo, Poseidon.

Inosservabile tra le fronde dell’inviolabile bosco umbro, Manfredi si era incamminato, cercando una risposta o una soluzione a ciò che lo affliggeva. Il bosco lo avvolgeva con la sua maestosità, ma anche con la sua aura misteriosa, come se nascondesse segreti antichi e imperscrutabili.

Le ombre del bosco sembravano rispecchiare l’oscurità che si era impadronita del cuore del Re. In quel luogo silenzioso, Manfredi aveva cercato di trovare la chiave per svelare il mistero che lo attanagliava, ma le risposte sembravano sfuggirgli, come se la natura stessa custodisse gelosamente i segreti della sua anima tormentata.

Forse, in quel luogo, il Re aveva vissuto momenti di confronto con se stesso, riflettendo sulle sfide e le responsabilità del suo ruolo di sovrano, sulle scelte difficili che doveva affrontare per il bene del regno e del suo popolo.

Ma quale fosse stato l’evento sconvolgente che aveva portato alla sua tristezza, solo il Re poteva sapere. I suoi pensieri rimanevano segreti, come le profondità del bosco che lo aveva accolto in quel momento di introspezione.

Quel viaggio segreto avrebbe potuto essere la chiave per risolvere il mistero della sua scomparsa, ma solo il tempo avrebbe potuto rivelare il significato e l’impatto di quella esperienza sulla vita del Re e del regno. E mentre il Re rifletteva, il suo cuore sperava di trovare la luce che avrebbe dissolto le tenebre che lo avvolgevano, riportando la gioia e l’armonia nella sua anima e nel suo regno.