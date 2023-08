Il Gusto Speciale “Torta del Papa”: un Omaggio alla Tradizione e alla Passione

Situata in viale dell'Arcangelo 11, la Gelateria Bramanthe è diventata un luogo di pellegrinaggio per i golosi in cerca di esperienze gustative uniche. E in questo caldo pomeriggio estivo, la gelateria si prepara a presentare un nuovo gusto speciale che promette di affascinare i palati di tutti: il "Torta del Papa".