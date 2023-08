Il Maestro Andrea Bocelli incontra il pittore salinaro Vito Palumbo

Foggia – Lo scorso Martedì, 26 Luglio 2023, il Maestro Andrea Bocelli, leggenda musicale del panorama internazionale ed icona italiana nel mondo, ha incontrato l’artista pittore Vito Palumbo presso la Tenuta di Piano delle Vigne in Lajatico (PI).

L’occasione è stata concessa dal Maestro Bocelli per felicitarsi con l’artista Palumbo per l’opera-dipinto che lo stesso artista aveva realizzato l’anno scorso, su commissione della fondazione statunitense, la Saint Pio Foundation, e che rappresenta il premio annuale che la stessa fondazione concede a coloro che aiutano i meno fortunati nel mondo. Il 1° agosto 2022, tale premio fu per l’appunto consegnato ad Andrea e Veronica Bocelli per il loro impegno a favore dei più bisognosi, attraverso l’Andrea Bocelli Foundation.

L’artista salinaro, che aveva anche realizzato un altro dipinto richiesto dalla stessa fondazione e consegnato al noto cantante di fama mondiale Josè Feliciano, nel settembre 2021, ha ringraziato di cuore il Maestro Bocelli per l’opportunità concessagli, omaggiando con un’opera ritraente la Famiglia Bocelli in compagnia dell’amatissimo Chopin, il cane di Famiglia recentemente scomparso.

CIRCA VITO PALUMBO

Vito Palumbo nasce a Foggia nel 1989. Inizia come pittore autodidatta sin da bambino, in seguito approfondisce la pittura con gli insegnamenti ricevuti dal pittore Renato Nosek.

Si laurea in arti visive all’accademia di belle arti bari come allievo del pittore Gino Colapietro con una tesi in iconografia e iconologia/estetica del sacro sulla simbologia della colomba nella pittura figurativa (relatore prof.ssa Giuseppina Petruzzelli). La sua pittura è il riflesso autobiografico della passione che ha da sempre verso natura, animali e uccelli. La sua ricerca artistica ha come riferimento la grande tradizione artistica della pittura accademica e figurativa.

Dal 2021 collabora annualmente con la Saint Pio Foundation nella realizzazione del prestigioso Adelia Award, olio su tela raffiguranti San Pio e coloro a cui sono destinati tali premi.

Copyright Vito Palumbo