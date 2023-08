Lucia Di Bisceglie è la nuova Presidente della Camera di Commercio di Bari

BARI – Eletta all’unanimità questa mattina dal consiglio della Camera di Commercio di Bari, Di Bisceglie sarà in carica nel quinquennio 2023-2027, subentrando ad Alessandro Ambrosi, scomparso di recente.

Francesco Paolicelli (PD) – in qualità anche di Presidente della IV Commissione (Sviluppo Economico) – porge gli auguri di buon lavoro alla neo presidentessa Lucia Di Bisceglie con l’auspicio di poter condividere presto progetti e impegni sulle tante questioni aperte:

«Sono tante le sfide che ci attendono e i temi evidenziati come priorità per il suo mandato spero saranno presto oggetto di confronto e riflessione. Innovazione, giovani, digitalizzazione, sostenibilità, parità di genere, sono solo alcune delle questioni che stanno affrontando le nostre aziende in questi anni. A loro dobbiamo assicurare sostegno e tutele svolgendo con cura quel ruolo di cerniera tra imprese, pubbliche amministrazioni ed enti locali.

L’eredità del presidente Alessandro Ambrosi – prosegue Paolicelli – è cospicua e densa di questioni che meritano tutto il nostro impegno. Sono certo che la presidentessa Di Bisceglie saprà interpretare con professionalità e entusiasmo questo nuovo ruolo. L’elezione della prima donna alla guida di questa istituzione è un segnale positivo che incoraggia tutti a proseguire nel solco della valorizzazione delle giovani amministratrici del territorio».