Manfredonia, Malena, la pornografia e lo spirito dei tempi

MANFREDONIA (FOGGIA) – Come tantissimi lettori di Stato Quotidiano ho letto con interesse e apprezzato l’articolo del professore Michele Illiceto su Malena, al secolo Filomena Mastromarino, la pornostar diventata famosa grazie a Rocco Siffredi e autrice di “Pura, il sesso come liberazione”, per la sua disanima sulla mercificazione del corpo operata dalla pornografia. A questa vorrei aggiungere però qualche considerazione personale, condivisibile o no, come è normale che sia.

Dal tono dell’articolo sembrerebbe quasi che la semplice presentazione di un libro da parte una pornostar rappresenti una minaccia per virtù morali di una comunità, quasi che tale evento sia accompagnato a uno spettacolo pubblico di oscenità, tale da poter traviare i giovani della più tenera età.

Stupisce la filippica rivolta all’amministrazione comunale che, avendo accolto la proposta legittima della presentazione di un testo, il cui contenuto sia condivisibile o no, dovrebbe in qualche adattarsi ai messaggi e alle stesse attività di una pornoattrice, giunta in città non per mostrare le sue capacità “attoriali” ma la sua semplice visione della vita. Un Sindaco non solo responsabile della salute pubblica locale ma anche delle virtù morali (o presunte tali) delle stessa.

La venuta di un’attrice di punta del mondo dell’hard è presentato quasi come un evento avulso rispetto al contesto. Magari fosse così. L’accesso a materiale pornografico, prima abbastanza limitato, è diventato massiccio negli ultimi anni con la diffusione delle nuove tecnologie e il sempre più precoce accesso alle stesse. Quantità sterminate di contenuti di ogni tipo sono accessibili praticamente gratis da chiunque abbia un pc, senza limitazioni.

Non parliamo poi del dark web, sempre più diffuso, nel quale tali contenuti diventano sempre più deviati, perversi, illegali e violenti.

Dalla pedopornografia fino ad arrivare agli snuff movie dove c’è chi arriva a pagare migliaia di euro per assistere ad un omicidio, anche in diretta streaming. Di questi aspetti, purtroppo, se ne parla molto poco o affatto nell’informazione mainstream. Manfredonia non è “altro” rispetto a questo contesto.

Zeitgeist ovvero lo Spirito del tempo

Nel fatto che, ad un certo punto l’articolo diventi una vera e propria invettiva contro l’attrice hard sta, a mio avvisto, l’aspetto più surreale dello stesso. Malena è solo la punta dell’iceberg rispetto l’attuale Zeitgeist ovvero lo Spirito del tempo, la tendenza culturale predominante nella nostra epoca. Anzi, uno “scandalo” al sole diventa molto meno devastante. Ormai, tra tv, social e altro siamo abituati ad una mercificazione totale sia intellettuale che del corpo. A volte i due aspetti coincidono. Tutto pur si cavalcare l’onda che il Sistema propone. Per tanti, troppi, diventa il solo modo di mettersi in luce.

Cavalcare l’onda, qualunque essa sia.

Per fare un esempio non trovo differenze sostanziali in termini di pornografia, intesa come esposizione pubblica e senza ritegno del proprio corpo, in una Malena o in una famiglia, vedi Ferragnez, che arriva a vendere quotidianamente le immagini della propria vita, persino l’affetto dei figli di pochi anni, solo per qualche like o euro in più. Dei quali non avrebbe in nessun modo bisogno. Anzi, la vendita della propria vita, delle proprie foto che lasciano ben poco all’immaginazione, diventa sempre più accettato socialmente e imitato.

Una madre poco vestita con prole di pochi anni diventa un’imprenditrice di successo e un modello da imitare. Questo si riversa nei giovani in maniera molto dirompente rispetto a una pornostar che presenta il suo libro. La stessa non avrebbe mai sperato in un articolo fiume. Sempre più spesso si parla di pornografia intellettuale, nel senso di vendersi a chiunque possa assicurare visibilità, soldi e successo.

Succede sempre più spesso tra attori, studiosi o semplici cittadini. Il Sistema propone un nuovo modello di pensiero e tutti, o quasi, fanno a gara per uniformarsi, pena l’esclusione sociale. D’altra parte nella Germania nazista dalla radio e dalle riviste si iniziò un giorno a parlare di superiorità della razza e, da un momento all’altro, il concetto divenne accettabile e poi condivisibile. La finestra di Overton si sposta sempre.



A cura di Michele Solatia