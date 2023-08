Quale detersivo per lavatrice scegliere

Per lavare al meglio i nostri capi di vestiario dobbiamo utilizzare un buon prodotto detergente.

Ci sono varie tipologie di detersivo per lavatrice sul mercato, e qui le analizzeremo e scopriremo quale è il più adatto al nostro bucato.

Detersivi per lavatrice migliori

Tra i detersivi per lavatrice migliori, troviamo due grandi categorie, quelli in polvere e quelli liquidi.

I detersivi in polvere sono adatti per lavaggi a temperatura sopra i 40 gradi, per lo sporco ostinato, mentre i detersivi liquidi per lavaggi con temperature inferiori ai 40 gradi, soprattutto per lavaggi frequenti e per capi delicati o colorati.

La differenza tra questi due prodotti è che quello in polvere agisce sullo sporco più forte e in particolare è adatto per capi bianchi, come asciugamani, lenzuola, tovaglie, strofinacci e tutti quelli che non temono alte temperature.

Viene usato anche da chi è particolarmente attento al consumo e al trasporto di acqua, mentre i detersivi liquidi ne contengono e consumano di più.

Oggi molte persone utilizzano le palline dosatrici, per potere dosare in modo adeguato la polvere, senza eccedere. si tratta di una pallina di plastica da inserire col detersivo direttamente nel cestello della lavatrice.

Permette anche di prevenire residui e incrostazioni, sia sui tessuti come in lavatrice.

Il detersivo per lavatrice liquido è meno potente della polvere, e più indicato per lavare indumenti di tutti i giorni o delicati, oppure per capi colorati e scuri, ovvero tutti quei tessuti che si lavano attorno ai 30/40 gradi.

Il detersivo liquido essendo più solubile rispetto alla polvere non lascia residui, ma è meno sostenibile a livello ambientale, perché utilizza più acqua.

Per evitare sprechi è possibile usare anche qui la pallina dosatrice. Inoltre se si usa detersivo liquido concentrato si può risparmiare sui costi e sul dosaggio.

Detersivo lavatrice in capsule

Per evitare gli sprechi oggi vanno molto di moda anche le capsule già pronte di detersivo per lavatrice.

Si tratta di piccole capsule a volte suddivise anche in due o tre scomparti, rivestite di una pellicola idrosolubile, che vanno inserite direttamente nel cestello e contengono il detersivo già dosato, a volte anche assieme all’ammorbidente.

In questo modo saremo sicuri di non sbagliare dosaggio, infatti prima di fare una lavatrice è importante capire la tipologia dell’acqua, se è dura, media o dolce, e il peso dei panni da lavare.

Questi due parametri sono importanti per verificare poi la quantità giusta di detersivo da utilizzare e si possono anche consultare nelle indicazioni d’uso che si trovano nell’etichetta del detersivo.

Il miglior detersivo per lavatrice profumato

Tra le varie tipologie di detersivo per lavatrice troviamo anche il miglior detersivo per lavatrice profumato; infatti esistono sia detersivi neutri, come quelli che hanno una profumazione aggiunta, che penetra in profondità nelle fibre dando una sensazione di freschezza e pulito per tutta la giornata.

In ogni caso è importante non farsi abbagliare da queste note profumate, perché non sempre profumo è sinonimo di pulito.

Se volete avere inoltre un minore impatto sull’ambiente, potete scegliere i detersivi ecologici, che sono privi di sostanze chimiche nocive per gli esseri viventi acquatici, e che possono anche creare irritazioni o allergie sulla cute.

Detersivi per lavatrice in offerta

Per trovare tanti tipi di detersivi per lavatrice in offerta, basterà consultare il web alla ricerca dei migliori prodotti, che si trovano anche in siti e-commerce di vendita di articoli per casalinghi, ma anche di prodotti da ufficio.

In questi siti troveremo una vasta gamma di prodotti, di varie marche e tipologie, tra cui scegliere con cura quello maggiormente adatto alle nostre esigenze. (nota stampa).