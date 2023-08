FOGGIA – E’ stato definito da molti un evento storico. L’apertura della Rivendita di Sali e Tabacchi nel centro storico di Rignano Garganico rappresenta per tanti un speranza di rinascita per un paese in via di spopolamento. Ad aprirlo un imprenditore rignanese, Michele Fiore, che già ha in attivo altre attività commerciali.

Ieri l’inaugurazione e il plauso della cittadinanza.

Lo riporta Angelo Riky Del Vecchio su rignanonews.com