Schiavone: “Si sono presentati come il nuovo, si sono rivelati incapaci. Dimettetevi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ieri si è consumata l’ennesima triste pagina scritta dall’amministrazione Rotice che, incurante di leggi e regolamenti riguardo i lavori dell’aula, “dimentica” le scadenze imposte per l’approvazione dell’assestamento di bilancio e convoca il consiglio comunale a tre giorni dalla celebrazione dello stesso, addirittura con la dicitura “urgente”.

Il consiglio comunale in questione aveva 21 punti all'ordine del giorno, nessuno con carattere di urgenza, di cui 17 trattavano i debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di € 500.000,00. 𝐏𝐞𝐫 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢, 𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐢 𝟐 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟑𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢. È la storia che si ripete e stavolta non ce la sentiamo di continuare come nulla fosse. Come opposizione abbiamo quindi deciso di abbandonare l'aula in segno di protesta e di informare il Prefetto di questa ennesima incresciosa situazione, lasciando il ruolo di passacarte ai consiglieri di maggioranza che a quanto pare si trovano a proprio agio nel non contare nulla.

Tutto questo accade perché un ristretto cerchio magico decide le sorti di un’intera città tenendo all’oscuro anche i consiglieri di maggioranza, relegati a semplici comparse senza nessun potere di mediazione politica.

Del resto di politico c’è ben poco in una Giunta formata da quattro assessori tecnici non eletti (su sette), alcuni dei quali si sentono talmente sicuri della “fiducia incondizionata del Sindaco” da non porsi minimamente il problema di una città completamente paralizzata, con intere categorie produttive orfane di riferimenti istituzionali, priva di visione a medio e lungo termine e che rischia di perdere ancora occasioni di sviluppo che a questo punto diventano fondamentali.

𝐈𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐨 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞, 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢, 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.