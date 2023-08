Vacanze sul Gargano, prezzi troppo alti. E così i turisti vanno via

Dati alla mano emerge un quadro che provoca una domanda.

I lidi segnalano un calo del 20 per cento di presenze che, inevitabilmente, si riflette anche su altri comparti legati strettamente al turismo. Ci sono differenze tra le varie zone turistiche pugliesi, ma la realtà è una: i prezzi sono alti.

«Va un po’ meglio – aggiunge – nel Gargano. Qui una famiglia di quattro persone potrebbe spendere in media dai 300 ai 400 euro.

Nello specifico a Vieste si spende dai 25 ai 40 euro per un ombrellone e due lettini, da 95 a 150 per una camera matrimoniale in un bed & breakfast dai 30 ai 150 in un ristorante per il pranzo». Di conseguenza l’Adoc è pertanto convita che «lo scarso afflusso di turismo in Puglia ed il calo delle presenze sia dovuta agli aumenti dei prezzi dei servizi turistici, accompagnati dalla difficoltà economica dovuta al caro prezzo che ha svuotato le tasche delle famiglie pugliesi.

Prima il Covid, poi la crisi energetica, con il conseguente aumento dei prezzi di prima necessità hanno portato molte famiglie pugliesi a rinunciare alle vacanze o comunque a scegliere mete più economiche anche a costo di uscire fuori regione o addirittura fuori nazione». Lo riporta bari.corriere.it