Foggia sotto un caldo record: 44 gradi di afa estiva (fotogallery)

Foggia. La città di Foggia è stata investita questa mattina da un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che hanno raggiunto i 44 gradi, segnando uno dei giorni più caldi dell’anno in Puglia. Questo picco di calore estremo sta creando una serie di disagi per i residenti e sollevando preoccupazioni riguardo la salute pubblica e la gestione delle risorse.

Secondo i dati raccolti dai servizi meteorologici locali, la temperatura di 44 gradi è stata registrata intorno alle 9 del mattino, ponendo Foggia tra le città più calde del sud Italia in questo periodo estivo​​. Il caldo torrido non solo rende difficile la vita quotidiana, ma aumenta anche i rischi di colpi di calore e disidratazione, soprattutto tra le persone anziane e i bambini.

Le autorità locali hanno emesso avvisi di allerta e raccomandazioni per i cittadini, consigliando di evitare attività all’aperto durante le ore più calde della giornata, di rimanere idratati e di utilizzare condizionatori d’aria o ventilatori per mantenere fresche le abitazioni. Inoltre, si sta monitorando attentamente la situazione negli ospedali per far fronte a un possibile aumento dei casi di emergenza legati al caldo.

L’ondata di caldo non è un fenomeno isolato, ma fa parte di una tendenza più ampia che vede il clima estivo diventare sempre più estremo. Le aree circostanti come Cerignola e Canosa di Puglia hanno registrato temperature vicine ai 43 gradi, mentre in altre zone della regione, inclusi il Tarantino e il Brindisino, le temperature hanno superato i 40 gradi​​. Questa situazione sta anche influenzando l’agricoltura locale, con preoccupazioni crescenti per la siccità e la gestione delle risorse idriche. I livelli d’acqua negli invasi sono in diminuzione, creando ulteriori sfide per gli agricoltori che dipendono dall’irrigazione per le loro colture​.

In risposta a queste condizioni climatiche estreme, la Protezione Civile e le autorità locali stanno lavorando per fornire supporto e risorse ai cittadini, incluse postazioni di emergenza per la distribuzione di acqua e l’assistenza sanitaria nei punti più critici della città.

Consigli per affrontare il caldo estremo

Rimanere Idratati: Bere molta acqua durante il giorno, evitando bevande zuccherate o alcoliche. Evitare l’Esposizione Diretta al Sole: Soprattutto nelle ore centrali della giornata, cercare di rimanere in luoghi freschi e ombreggiati. Indossare Abbigliamento Leggero: Preferire abiti di cotone chiari e larghi per favorire la traspirazione. Utilizzare Sistemi di Raffreddamento: Aria condizionata o ventilatori possono aiutare a mantenere fresche le abitazioni. Prestare Attenzione ai Segnali del Corpo: Sintomi come vertigini, mal di testa o sete eccessiva possono essere indicatori di colpo di calore.

Questa ondata di caldo è un ulteriore promemoria della necessità di adattare le nostre vite e infrastrutture ai cambiamenti climatici in corso. Foggia e l’intera regione Puglia continuano a fronteggiare queste sfide con resilienza e determinazione.

Per ulteriori aggiornamenti e raccomandazioni, i cittadini sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità locali e dei servizi meteorologici.