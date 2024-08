Continua anche nel mese di agosto la XXI edizione del Festival d’arte Apuliae – Non soli, ma ben accompagnati che sta riscuotendo grande successo, registrando ad ogni spettacolo il tutto esaurito. Domenica 4 agosto, alle 21 alla Villa Comunale di Foggia, andrà in scena il sesto degli otto concerti in programma per la stagione 2024.

Ad animare la Villa Comunale di Foggia questa volta sarà lo spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli“, l’originale progetto che metterà in scena tutto quello che di Napoli fa sorridere, tutta l’ironia di una città e tutto l’umorismo delle sue canzoni, le canzoni del frizzo, del lazzo, del doppio senso e dello sfottó. La “macchietta” napoletana, assoluta protagonista dei Cafè-Chantant e dei bar Tabarìn degli inizi del ‘900, torna così sul palco a ricordare le divertenti sceneggiature dei grandi autori di romanze napoletane che si divertivano a prendere di mira i “personaggi” più particolari della vita quotidiana: o’ pazz, il tranviere, il balbuziente, la manicurista. Sotto traccia di tutta la serata, l’amore, ma un amore raccontato questa volta in chiave molto, molto comica! A condurci in questo viaggio nella canzone umoristica partenopea l’attore e cantante sipontino Vincenzo De Michele. Diverse le pellicole e le serie televisive a cui ha preso parte; per citarne alcune: Non sono un Assassino, La pioggia che non cade, Tre tocchi, Rosy Abate La Serie, L’amore non si sa, Vallanzasca, Rocco Schiavone, Le Indagini di Lolita Lobosco, L’arte della gioia, Tutto chiede salvezza, Imma Tataranni e molte altre. Ad accompagnare De Michele, l’Ensemble Suoni del Sud composto da Giuseppe Lentini al sax, Luigi Pagliara alla chitarra, Giuseppe Fabrizio alle tastiere, Mario Longo al basso e Mario Ciuffreda alla batteria. Ascolteremo brani di grandi autori come De Andrè, Carosone, Modugno, D’Angelo, Taranto e tanti altri.

Il concerto, ad INGRESSO GRATUITO, inizierà alle ore 21.00. L’entrata sarà consentita fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 20.30 dagli ingressi laterali di Via Scillitani e via M. Mazzei (ex via Galliani).

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione socioculturale Spazio Musica, con il sostegno della Regione Puglia, ed è inserita nel cartellone di Foggia Estate 2024, allestito dall’Amministrazione Comunale del capoluogo.