A Zapponeta l’evento chic della Riviera: il 13 agosto c’è “VINcanto d’Estate”

Il Comune di Zapponeta in collaborazione con l’Associazione Terra, Aria, Acqua e Fuoco promuovono la settima edizione dell’evento “VINcanto d’Estate” per sostenere il territorio e le sue eccellenze. Un percorso enogastronomico che si svolgerà a Zapponeta martedì 13 agosto 2024 in Piazza Nettuno e sul lungomare pedonale.

La manifestazione prenderà inizio alle ore 21.00 con l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini illustrati dai sommelier dell’AIS Puglia Delegazione Foggia. Saranno presenti numerose case vinicole della Capitanata e della Svevia che esporranno le loro eccellenze, con una meravigliosa cornice musicale.

Con l’acquisto del ticket è compreso:

trancio della buona focaccia di Zapponeta “Panificio San Antonio – ERCOLE”, Spedini di salumi;

pane di Zapponeta “Panificio San Antonio – ERCOLE condito con Olio EVO della Olearia Clemente e Mozzarelline del caseificio CIPRO di Trinitapoli realizzate sul momento dal mastro casaro;

Primo piatto – fantasia dello chef;

Dolce – Croissant farciti.

“Bisogna incentivare le aziende della nostra terra a confrontarsi e a fare sempre meglio. VINcanto d’Estate è un evento di grande rilievo all’interno del BLU FESTIVAL. Ci regala, già da sei anni, momenti unici a due passi dal mare. Il nostro obiettivo è unire le nostre bellezze naturali ai prodotti tipici per offrire un’atmosfera speciale e per dare la giusta visibilità alla nostra comunità” dichiara il primo cittadino di Zapponeta, Vincenzo Riontino.

“Siamo giunti alla settima edizione, ed ogni anno, la manifestazione si rigenera e ha sempre nuovi risvolti. Sono certo che anche questa edizione 2024 del “VinCanto D’Estate” sarà un successo” aggiunge il presidente dell’associazione organizzatrice “Terra, Aria, Acqua e Fuoco”, Fabio La Macchia.

Link prenotazioni:

Fabio 3288371031 – info@taafzapponeta.net

Ticket prenotabili al link: https://forms.gle/UVnnwU7SUVkoxyXZ8