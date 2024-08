“Cestinare è meglio che abbandonare”. Il bel gesto di Giuseppe Carone per la Pineta di Siponto (FOTO – VIDEO)

Siponto – Manfredonia. Nel cuore di Siponto, a Manfredonia, un’azione encomiabile ha preso vita grazie all’iniziativa del dr. Giuseppe Carone, docente di Scienze Motorie presso il Toniolo. Da un anno residente stabile a Siponto, il Dr. Carone ha deciso di dedicare parte del suo tempo e delle sue energie alla tutela dell’ambiente, dimostrando come la cittadinanza attiva possa fare la differenza.

Tutto è iniziato con l’autorizzazione ottenuta dal Presidente del Consorzio di Bonifica, il dr. De Filippo Giuseppe. Con il suo consenso, Giuseppe Carone ha installato nella pineta locale delle tabelle in legno, armonizzate con il contesto naturale, recanti frasi incisive contro l’abbandono dei rifiuti. Queste tabelle non sono solo segnaletiche, ma veri e propri messaggi di sensibilizzazione, pensati per risvegliare nelle persone un senso di responsabilità verso l’ambiente che le circonda.

Giuseppe Carone non si è limitato a questo. Ogni settimana, infatti, si impegna personalmente nella raccolta differenziata dei rifiuti all’interno della pineta. Armato di guanti e sacchi, percorre i sentieri e gli angoli più nascosti della foresta, raccogliendo ciò che altri lasciano dietro di sé. Questo gesto, tanto semplice quanto potente, ha iniziato a fare la differenza, trasformando la pineta in un luogo più pulito e accogliente.

L’iniziativa di Giuseppe non è passata inosservata. La sua testimonianza mette in luce non solo l’assiduità e la dedizione personale, ma anche l’impatto positivo che questo esempio di cittadinanza attiva sta avendo sulla comunità di Siponto.

Le tabelle in legno installate nella pineta non sono solo un monito contro l’inciviltà, ma anche un richiamo alla bellezza e alla necessità di preservare l’ambiente. Frasi come “Rispetta la natura, rispetta te stesso” o “Un gesto semplice può fare la differenza” cercano di comunicare un messaggio chiaro e diretto ai visitatori della pineta. Queste parole, scritte su materiali naturali, si integrano perfettamente con il paesaggio, ricordando a tutti l’importanza di vivere in armonia con la natura.

Il lavoro di Giuseppe Carone è un esempio tangibile di come l’impegno individuale possa generare un cambiamento collettivo. La sua azione non solo ha migliorato l’aspetto della pineta, ma ha anche ispirato altre persone a fare lo stesso. Alcuni residenti di Siponto, vedendo il suo esempio, hanno iniziato a partecipare alla raccolta dei rifiuti, contribuendo a creare una rete di cittadini attivi e responsabili.

L’importanza di questa iniziativa va oltre la semplice pulizia dell’ambiente. Essa rappresenta un’educazione continua e concreta al rispetto dell’ecosistema, un insegnamento che Giuseppe porta avanti non solo attraverso il suo lavoro di docente, ma anche attraverso il suo esempio quotidiano. Questo progetto di tutela ambientale dimostra come piccoli gesti, ripetuti con costanza e dedizione, possano portare a grandi risultati.

