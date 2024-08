Foggia. Volontaria salva un cagnolino da un incendio. VIDEO VIRALE

Foggia. È successo stamattina in via Ascoli nei pressi dell’incrocio con la strada del Salice Nuovo quando Luisa Lamanna, presidente dell’associazione “BATTITO ANIMALE” li in transito ha notato il violento incendio in un terreno privato e un cane legato ad un albero.

Senza pensarci due volte, Luisa è subito intervenuta salvando il cane da una orrenda morte visto che le fiamme, con rapidità, lo stavano raggiungendo e il cane non aveva vie di scampo.

Su quanto accaduto interviene Sandro Sacchitella, comandate delle guardie zoofilie dell’associazione nazionale N.I.T.A.: ” Intendo qui ricordare che i proprietari dei terreni sono obbligati per legge a tagliare per tempo l’erba secca e sterpaglie con l’avvicinarsi della stagione torrida altrimenti incorrono in pesanti sanzioni e, in alcuni casi, sfociare nel penale”. Sacchitella aggiunge: “Un grazie da parte delle associazioni animaliste alla signora Luisa Lamanna per aver rischiato con coraggio la sua incolumità ed aver salvato questo bellissimo cucciolo”.

