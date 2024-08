“Gli operatori socio sanitari sono in drastica diminuzione, evidenziando una tendenza che verifichiamo purtroppo ogni giorno, ovvero l’allontanamento progressivo dall’impegno in favore degli altri, specialmente quando si tratta dei più deboli”.

Non usa mezzi termini il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, per stigmatizzare il fenomeno della riduzione graduale di operatori socio sanitari, prima linea dell’assistenza domiciliare.

“Occorre riflettere – continua Giampietro – anche sull’assottigliamento nel numero di giovani che scelgono di vivere l’esperienza del Servizio Civile Nazionale, sintomo di un progressivo allontanamento da un universo, quello dell’impegno nel Terzo settore, che la dice lunga sullo stato attuale delle cose”.

Il Garante indica una possibile soluzione nell’apertura al dialogo con le associazioni di volontariato sociale che, al pari dei professionisti, impegnano energie e risorse nella formazione dei propri attivisti, al fine di accompagnare e sostenere chi si trova in una situazione di fragilità: “Un’inversione di tendenza sarebbe possibile – conclude – se i giovani scoprissero l’importanza di un impegno in prima persona in favore dei più fragili, anche passando, perché no, dall’esperienza delle imprese sociali, una strada da seguire per trovare occupazione stabile”.