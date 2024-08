FOGGIA – Un grave incidente stradale è avvenuto sulla SS272 nel tratto che collega San Severo a San Marco in Lamis al famigerato incrocio di San Matteo. Nella giornata di oggi, intorno alle ore 15.00, due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Il sinistro ha provocato il ferimento di due persone, la cui prognosi è attualmente riservata.

Intervento immediato dei Carabinieri e dei soccorsi

L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri e di due ambulanze del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti sul posto, prima di trasferirli d’urgenza presso Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte dello scontro. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, compresi eventuali errori umani o malfunzionamenti dei veicoli coinvolti. La polizia stradale invita chiunque abbia assistito all’incidente a fornire testimonianze utili alle indagini.

Raccomandazioni per la sicurezza stradale sulla SS272

La SS272 è una strada molto trafficata, specialmente nei periodi di alta stagione turistica. Si raccomanda a tutti i conducenti di mantenere sempre alta l’attenzione, rispettare i limiti di velocità e le norme del codice della strada. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti.

Guidate con prudenza

L’incidente sulla SS272 tra San Severo e San Marco in Lamis è un tragico promemoria dell’importanza di guidare con prudenza. Le autorità continuano a lavorare per migliorare la sicurezza sulle nostre strade e prevenire ulteriori incidenti. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione delle indagini.