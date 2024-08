Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Comune di Manfredonia informa i propri cittadini che il “Punto di Facilitazione Digitale”, situato presso il Municipio, è a disposizione per offrire assistenza nel pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti).

Il Punto di Facilitazione Digitale è un servizio gratuito pensato per aiutare tutti i cittadini, in particolare coloro che hanno difficoltà ad utilizzare gli strumenti digitali, a completare il pagamento della TARI in modo semplice e veloce.

Il personale qualificato è disponibile per:

– Creazione di un’identità digitale (SPID): assistenza nella registrazione e attivazione dello SPID per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

– Operazioni attraverso il sistema di pagamenti elettronici (pagoPA): guida nell’utilizzo della piattaforma pagoPA per effettuare pagamenti digitali in modo sicuro e trasparente.

Punto di Facilitazione Digitale – Manfredonia

c/o URP del Comune di Manfredonia

Piazza del Popolo, 11

71043 Manfredonia (FG)

Tel.: 0884/519324

Mail: puntofacilitazione.manfredonia@informa.coop

Orari di apertura:

MARTEDI’ 9.00-13.00 e 15.30-18.00

GIOVEDI’ 9.00-13.00 e 15.30-18.00

VENERDI’ 9.30-12.30