Panni - Don Domenico Guida “Il Teatro Sociale è stato un'esperienza di grande inclusione per tutta la comunità!”

Panni. Si conclude con qualche lacrima e tanta soddisfazione, dopo un anno denso di emozioni, il progetto di Teatro Sociale a Panni, percorso che ha visto i volontari della compagnia teatrale “La ‘Att r’ Zí Acciupreut” operare in diverse realtà dei borghi di Panni, Monteleone ed Accadia per portare con il sorriso l’arte del teatro quale mezzo di coinvolgimento ed inclusione per persone in situazione di svantaggio sociale.

All’incontro finale, che si è tenuto nella storica Sala San Giuseppe del comune capofila del progetto, hanno preso parte tutte le realtà che hanno ospitato la compagnia in questo anno di arte e condivisione, oltre ai sindaci di Panni, Amedeo De Cotiis e di Monteleone, Giovanni Campese, che hanno ribadito apprezzamento per quanto fatto dai volontari a favore dei più bisognosi, oltre al loro impegno di amministratori per fare sì che il percorso possa continuare e magari evolvere in qualcosa di stabile e duraturo.

La palla ora passa alla Regione, già finanziatrice del Progetto “Puglia Capitale Sociale”, nella speranza che voglia e possa credere nell’operato dell’associazione e riproporre un simile e magari, perché no, ampliato programma di sostegno ad iniziative di inclusione nell’ area dei comuni interni.

Vi proponiamo l’intervista al Parroco di Panni, Don Domenico Guida, che ha creduto fortemente nell’originale percorso di inclusione proposto dai giovani del suo paese, e, infine le parole del Presidente dell’associazione teatrale “La ‘Att r’ Zí Acciupreut”, Michele Liscio.

Michele Ciani