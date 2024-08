Successo del Foggia Estate in Zona Stazione



Tanto pubblico per Micky Sepalone e Angela Piaf



La Sindaca Episcopo: “Si riparta dalla cultura e dall’amore per riqualificare la nostra Città”



Ottimo riscontro di pubblico per il Concerto di ieri sera in Viale XXIV Maggio, che ha visto protagonisti Micky Sepalone, Angela Piaf e la loro Band col “Canta Napoli 2.0”, tappa foggiana del ricco tour estivo degli artisti di casa nostra.

Entusiasta la Sindaca Episcopo che ha manifestato e dichiarato il suo amore per la Città e per il rione Ferrovia, garantendo l’interesse alla riqualificazione del Viale della Stazione e non solo, con particolare attenzione ai quartieri un tempo “emarginati”. La prima cittadina ha partecipato al Concerto restando per tutto il tempo e intonando simpaticamente alcune canzoni classiche napoletane, con Micky e Angela.

“Quando l’Assessore Alice Amatore ci ha chiesto di fare il concerto qui non abbiamo esitato a dare la nostra disponibilità, avendo sin da subito inteso il senso del progetto: animare le zone della Città che solitamente non sono sipario di cultura e spettacoli” dichiara Micky Sepalone.

“La gente abituata a sfogare le proprie frustrazioni sui social (quelli che definisco pecore da tastiera) ieri è rimasta a casa, chiusa nella sua tristezza, quella tristezza che danneggia soltanto loro stessi e che tenta invano di contaminare la parte sana della nostra tanto amata Foggia” prosegue il vocalist.

Non sono mancate infatti le polemiche per la chiusura della strada ma l’evento ha superato ampiamente le aspettative ospitando oltre un migliaio di spettatori che hanno cantato in coro per tutto lo Spettacolo. Anche gli scettici si sono ricreduti, nel segno di Renato Carosone e del repertorio classico partenopeo. Qualcuno aveva inoltre confuso la Storia della Canzone Napoletana col neomelodico, ahimé.

Non sono mancate le frecciatine di Sepalone alla mediocrità di alcuni foggiani, fortunatamente una netta minoranza rispetto al calore e all’affetto del suo pubblico fedelissimo e sempre numerosissimo, quello che e a lui e ad Angela Piaf non fa mai mancare la propria presenza fisica e morale.

Alla manifestazione hanno preso parte anche le Moonlight Cheerleaders, nate nel 2011 e capitanate dall’attuale Coordinatrice Asi Cheerleading, Marysol Cipriani, e da Patrizia Cavallone. Ad oggi lo staff tecnico è formato da quattro Coach: Maria Grazia, Aurora, Vittoria ed Alessia. Il team delle Moonlight Cheerleaders oltre ad avere una significativa carriera agonistica con medaglia di Bronzo Nazionale abbraccia vivamente anche l’aspetto eventistico di questo sport.

Ieri Sepalone e Piaf hanno ricevuto l’ennesima consacrazione, con la loro Band Made in Foggia che continua a mietere successi anche nella Città di Napoli, per il quarto anno consecutivo. Infatti Micky e Angela, insieme ai loro musicisti, saranno al Maschio Angioino Sabato 31 Agosto. Ma prima di questa data saranno in tante altre località, fino ad Ottobre, prima di ripartire col tour invernale.

Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti per un calendario molto fitto:

1 Agosto San Paolo Civitate con lo Spettacolo di Angela Piaf “Perché Sanremo è Sanremo”; 3 Agosto Alberona; 5 Agosto Ardea (Rm); 7 Agosto Polignano a Mare (Ba); 10 Agosto Lesina Marina; 13 Agosto Ippocampo-Manfredonia; 14 Agosto Accadia; 15 Agosto Motta Montecorvino; 16 Agosto Serracapriola; 31 Agosto Napoli-Maschio Angioino; 6 Settembre Stornarella; 13 Settembre Ascoli Satriano-La Faragola.

I musicisti della band meritano la citazione singola: Francesco Genovese alla batteria, Luciano Pannese al basso, Luciano Parisano alla chitarra elettrica, Guido Paolo Longo al pianoforte, tastiere e fisarmonica, Giuseppe Fabrizio al pianoforte e tastiere, Emanuele Acucella al sax. Ha introdotto il Concerto: Enrico Ciccarelli.

Special-guest Giovanni Imparato che sarà sul palco con Micky, Angela e la Canta Napoli Band Domenica 11 Agosto, a Sant’Agata di Puglia. Sarà una data esclusiva nell’ambito della programmazione artistica “Sul Palco delle Puglie” nel cui cartellone saranno presenti i The Kolors, Nek e Renga e altri nomi di fama internazionale.

Alle tappe già definite si aggiungeranno altri appuntamenti. Tra Gargano, Daunia, Lazio, Molise e Campania sarà un’estate intensa di suoni ed emozioni. Non si escludono appuntamenti in Calabria ed altre regioni.

“Tra le finalità della nostra Associazione, e quindi delle nostre attività, esiste la voglia di promuovere, attraverso la Musica, le nostre località e le tradizioni della nostra terra. Coi nostri Spettacoli vogliamo portare gente ovunque, è questa la nostra forza. I nostri sostenitori ci seguono dappertutto e siamo orgogliosi di questo” afferma Micky Sepalone.