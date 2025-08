Banda Musicale Città di Cagnano Varano, splendida trentenne

Cagnano Varano, 1 agosto 2025 – Era l’8 maggio 1995 quando, in occasione della festa patronale di San Michele, la Banda Musicale Città di Cagnano Varano si esibiva per la prima volta. Quel giorno, quindici giovani musicisti diedero vita a un progetto che avrebbe segnato profondamente la storia culturale del paese. A trent’anni da quel debutto, la comunità si prepara a celebrare una realtà che ha saputo crescere nel tempo, rimanendo fedele alle sue radici e allo spirito originario.

Nata da un progetto condiviso tra l’allora maestro Aldo Manicone e l’allora sindaco Nicola Tavaglione, la Banda è sorta inizialmente come Banda municipale, con il sostegno diretto dell’amministrazione comunale. Negli anni, si è trasformata in una associazione culturale indipendente, anche grazie alla modifica dello statuto che ha formalizzato questo cambiamento, rafforzando l’identità della Banda come soggetto autonomo, radicato nella comunità e aperto alla partecipazione.

Nel tempo, la direzione musicale è passata attraverso mani appassionate e competenti: oltre al maestro Manicone, la Banda è stata guidata dal maestro Carolina Tancredi e oggi è diretta dal maestro Giuliatiziana Columpsi, che porta avanti il progetto con energia, attenzione ai giovani e apertura al futuro.

La passione per la musica bandistica ha portato negli anni all’avvicendarsi di numerosi elementi, spesso tutti al di sotto dei trent’anni, ma anche all’ingresso e alla permanenza di più generazioni, che oggi convivono nella Banda come in una grande famiglia musicale. L’ensemble ha partecipato a manifestazioni, raduni e concorsi musicali, distinguendosi per la qualità e la varietà delle esecuzioni.

Il repertorio della Banda Musicale Città di Cagnano Varano è ampio e articolato: accanto alle tradizionali marce militari e sinfoniche, il repertorio concertistico spazia dalla musica sinfonica e operistica alle grandi colonne sonore del cinema, senza dimenticare i ritmi latini e brani moderni capaci di coinvolgere pubblici di ogni età.

Per celebrare i trent’anni dalla fondazione, la Banda terrà un concerto celebrativo il 12 agosto, nel cuore del paese, con un programma speciale che ripercorrerà le tappe più significative della sua storia musicale e associativa.

“Questa Banda è il cuore musicale di Cagnano. Trent’anni fa è nata da un sogno semplice: dare voce alla passione e al talento dei nostri ragazzi. Oggi raccogliamo i frutti di quel sogno con uno sguardo al futuro” dichiara il presidente Pietro Franco.

“Dirigere questa Banda significa accogliere una storia preziosa e continuare a scriverla insieme. In ogni prova e in ogni concerto c’è il senso di una comunità che si riconosce nella musica” afferma il maestro Giuliatiziana Columpsi.