Cessione Iveco, scelta gravissima e intollerabile. Occorrono garanzie per tenuta occupazionale e strategia industriale

Foggia – La decisione di procedere alla vendita del gruppo Iveco scatena l’indignazione della Fiom-Cgil.

Marco Potenza, segretario generale della Fiom-Cgil di Foggia, definisce la scelta “gravissima e intollerabile”, sottolineando il rischio concreto di un progressivo smantellamento di un pezzo storico dell’industria italiana.

La doppia operazione prevede la cessione di IDV (Iveco Defence Vehicles) e Astra al gruppo Leonardo, mentre il resto del gruppo Iveco passerebbe alla multinazionale Tata Motors. Una manovra che, secondo il sindacato, è avvenuta senza alcun confronto con le organizzazioni dei lavoratori, confermando – accusa Potenza – “la strategia di Exor di favorire esclusivamente i profitti e i dividendi per gli azionisti, a discapito dell’industria nazionale”.

In particolare, l’allarme riguarda i circa 1.600 lavoratori dello stabilimento FPT Industrial di Foggia, coinvolti direttamente nella cessione. “È necessario garantire la tenuta occupazionale e una strategia industriale chiara e duratura”, afferma Potenza, che chiede un intervento diretto dello Stato.

Secondo la Fiom, infatti, non tutto il pacchetto azionario dovrebbe essere ceduto. Leonardo, già coinvolta nell’acquisizione del ramo Defence, dovrebbe ampliare la propria partecipazione anche all’interno dell’accordo con Tata Motors, in modo da assicurare la presenza pubblica e il controllo nazionale su una parte rilevante del settore.

“La salvaguardia dell’autonomia progettuale, della ricerca e sviluppo e della capacità produttiva di Iveco – continua il sindacalista – è una priorità non solo per i lavoratori, ma per l’intero tessuto industriale italiano”.

Per rispondere alla cessione e organizzare le prossime mosse, la Fiom-Cgil promuoverà assemblee con le lavoratrici e i lavoratori, valutando tutte le iniziative necessarie per tutelare l’occupazione, le prospettive produttive e il futuro contrattuale degli addetti coinvolti.