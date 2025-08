Consiglio provinciale deserto: Pd e Con disertano, Nobiletti spera nella seconda convocazione

Seduta deserta, oggi, per il Consiglio provinciale: all’appello sono mancati i consiglieri del Partito Democratico e del gruppo Con, che hanno deciso di non presentarsi. All’ordine del giorno c’era, tra gli altri provvedimenti, il rendiconto di gestione per l’esercizio 2024, già bocciato lo scorso aprile. Nemmeno l’inserimento tra i debiti fuori bilancio – il cui mancato tempestivo riconoscimento rischia di esporre gli amministratori a responsabilità personali – è bastato a convincere le opposizioni a partecipare.

Tra i punti rimasti inevasi figurano anche la variazione al Bilancio di previsione, il secondo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e il Documento Unico di Programmazione. Al primo appello, convocato poco dopo mezzogiorno, è risultato assente il numero legale: presenti solo i consiglieri Mario Dal Maso, Antonello Di Paola e Gerardo Valentino – eletti nella lista del presidente Nobiletti – e Maurizio Accettulli di Fratelli d’Italia. Anche alla seconda chiama, la situazione non è cambiata.

A questo punto il Consiglio provinciale tornerà a riunirsi domani, venerdì 1 agosto, alle ore 13 in seconda convocazione, quando sarà sufficiente un terzo dei consiglieri per dichiarare valida la seduta. Conti alla mano, Nobiletti dovrebbe riuscire a garantire il numero minimo, almeno sulla base delle presenze registrate oggi. Resta da capire quale sarà la posizione di Antonio Berardi: ex Forza Italia, oggi battitore libero, le cui assenze potrebbero avere anche un significato politico.

La linea del Pd e del gruppo Con sarà decisa solo domattina, poche ore prima dell’inizio della nuova seduta. Intanto i Democratici respingono al mittente il richiamo alla responsabilità avanzato dal presidente Giuseppe Nobiletti, mentre Leonardo Cavalieri insiste nel chiedere le dimissioni del numero uno di Palazzo Dogana: «Lui chiede responsabilità a noi, ma noi la chiediamo a lui».

Domani, quindi, si capirà se il Consiglio provinciale riuscirà finalmente a discutere i provvedimenti più urgenti o se la crisi politica continuerà a paralizzare l’ente.

Lo riporta Foggiatoday.it