Il Comune di Foggia lancia la Campagna "Il mio sito sicuro"

Il Comune di Foggia ha lanciato la campagna “Il mio sito sicuro”, una nuova iniziativa destinata a garantire ai cittadini l’accesso diretto a informazioni ufficiali, verificate e sicure tramite il sito istituzionale del Comune, favorendo la loro partecipazione attiva e consapevole. La campagna è mirata a contrastare la diffusione di fake news e notizie fuorvianti, grazie a un canale diretto e affidabile inerente tutti gli aggiornamenti riguardanti l’amministrazione, i servizi e le attività della città.

“Nel panorama attuale, caratterizzato dalla diffusione in internet di informazioni non verificate, ‘Il mio sito sicuro’ è la nostra risposta, il riferimento istituzionale per offrire ai cittadini una fonte chiara e trasparente di notizie. Invito quindi tutti i foggiani a fare riferimento al sito dell’Ente per ricevere informazioni verificate, in modo da contrastare insieme la diffusione di notizie false e veicolare un’informazione sicura ed affidabile per la nostra comunità” spiega la sindaca Maria Aida Episcopo.

“La campagna ‘Il mio sito sicuro’ è una risposta concreta alla necessità di avere un accesso diretto e sicuro a tutte le comunicazioni ufficiali. Il nostro sito istituzionale diventa così il principale strumento per rimanere informati in tempo reale su iniziative, aggiornamenti e novità legate alla vita dell’amministrazione. In un’epoca di disinformazione, siamo determinati a garantire un flusso costante di notizie verificate, costruendo e consolidando una relazione di fiducia con i cittadini”.

La campagna ha preso il via lo scorso lunedì 28 luglio e continuerà fino al prossimo mese di settembre.

Per informazioni: Sito ufficiale del Comune di Foggia: https://www.comune.foggia.it/it