Il sud sfruttato e abbandonato: l’ex ENEA di Monte Aquilone, tra degrado e silenzi istituzionali

Manfredonia, 1 Agosto 2025 – Affacciato sul golfo, immerso nel verde del Gargano, Monte Aquilone è un luogo capace di regalare panorami mozzafiato e silenzi rigeneranti. Ma basta volgere lo sguardo verso l’ex sito ENEA per scoprire l’altra faccia della medaglia: capannoni distrutti, strutture vandalizzate, edifici ridotti a rovine. Un’area che un tempo ospitava attività di ricerca pubblica oggi è diventata simbolo di degrado, incuria e potenziale pericolo. Un destino amaro per un sito così importante nella storia recente del territorio, lasciato marcire nell’indifferenza generale. Eppure, la legge è chiara: il Decreto Legislativo 152/2006 – il cosiddetto Codice dell’Ambiente – impone a chi ha gestito o utilizzato aree industriali e di ricerca dismesse l’obbligo di provvedere alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi.

Qui, però, da anni regna il silenzio. Oggi, accanto ai resti di quello che era un presidio di ricerca scientifica, spuntano nuove criticità: l’area, privata, è diventata ricettacolo di rifiuti abbandonati e persino di ecoballe scaricate da organizzazioni legate alle ecomafie. Una bomba ecologica a cielo aperto che, paradossalmente, non può essere disinnescata nemmeno dall’amministrazione comunale, proprio perché ricade su suolo privato.

Monte Aquilone è così diventato, nell’immaginario collettivo, un monumento al disinteresse istituzionale. Un luogo dove la bellezza del paesaggio convive con il degrado più evidente, testimoniando l’incapacità di affrontare in modo concreto il tema del recupero delle aree dismesse. A questo punto, non bastano più denunce o appelli generici. È necessario che le istituzioni competenti – dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Regione Puglia, fino al Comune di Manfredonia – si facciano finalmente carico di questa vergogna e avviino un percorso concreto per la bonifica e la riqualificazione del sito.

Non si tratta solo di sanare una ferita nel paesaggio: significa anche restituire dignità a un territorio troppo spesso sfruttato, usato e poi dimenticato. Significa dare un segnale forte contro l’illegalità ambientale, contro le ecomafie e contro il degrado che rischia di soffocare anche le risorse più preziose. Monte Aquilone merita di tornare ad essere quello che era: un luogo di vita, natura e bellezza, non un simbolo del fallimento e dell’abbandono. Restituire valore a quest’area non è solo un atto dovuto: è un investimento sulla qualità ambientale, sull’identità collettiva e sulla speranza di un territorio che chiede, ancora una volta, di non essere dimenticato.

di Massimo Ciuffreda