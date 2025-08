L’impegno di Adp: sarà tutelata la memoria storica dell’aeroporto Lisa

Qualcosa si sta muovendo per salvare le testimonianze storiche del Gino Lisa, messe a rischio dai lavori di costruzione del Centro Regionale di Protezione Civile, avviati da qualche settimana sulla parte dello scalo che era una volta di competenza dell’aviazione militare. Aeroporti di Puglia, stazione appaltante dei lavori, ha risposto con sollecitudine all’appello lanciato dal colonnello Michele Bettuelli, presidente regionale pugliese dell’Associazione Arma Aeronautica, che aveva chiesto al presidente di AdP di scongiurare il rischio che i lavori in corso potessero compromettere le testimonianze dell’importante passato dell’aeroporto Lisa, sollecitando inoltre la messa in sicurezza dei reperti.

Tempestiva la risposta della società aeroportuale regionale: «Buongiorno Colonnello, grazie per la segnalazione; sarà nostra cura porre la massima attenzione agli elementi evidenziati per le relative attività di recupero che i progettisti sapranno prevedere.» È a questo punto auspicabile un incontro tra i progettisti e l’Associazione, che per molti anni ha avuto la sua sede foggiana proprio nel sito interessato dai lavori, affinché possano essere concertati gli interventi di salvaguardia e recupero promessi da AdP.

La vicenda aveva preso le mosse da un articolo di Romeo Brescia su Lettere Meridiane, che aveva sottolineato come i lavori mettessero a rischio alcune importanti testimonianze storiche del Lisa, in particolare i cunicoli antimine, il monumento dedicato agli aviatori americani caduti nei cieli di Capitanata e gli edifici che ospitarono i piloti statunitensi durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, su uno dei quali è ancora visibile un architrave con un fregio in stucco cementizio.

[La fotografie è di Romeo Brescia]

