Lucera, un’agenda che racconta la città giorno dopo giorno

In continuità con la passeggiata culturale del 1° agosto “Lucera 2025, ‘A Capetale d’a Culture”, organizzata dall’Archeoclub d’Italia Aps – Sede di Lucera “Minerva”, lunedì 4 agosto, alle ore 19.30, presso il salone del Circolo Unione di Lucera, l’associazione culturale organizza la presentazione dell’agenda “Lucére júrne dope jjúrne” (Lucera, giorno dopo giorno), un’opera unica nel suo genere, ideata da Raffaele Balsano, che, con impegno e passione, ne ha curato la realizzazione insieme a Lino Montanaro.

Interverranno i curatori e coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera:

Schede Patrimonio storico-artistico di Lucera: dott. Simone De Troia, storico dell’arte e guida turistica;

Schede ricette tipiche lucerine: signora Lucia Ianigro, cuoca;

Quadri su Lucera: dott. Gianni Mentana, artista lucerino.

Modera l’incontro l’arch. Anna Pia Urbano, membro del direttivo dell’Archeoclub di Lucera. L’agenda è innovativa e rappresenta un omaggio alla tradizione e all’identità lucerina, offrendo uno spazio quotidiano di riflessione, memoria e cultura locale. Un progetto nato dal desiderio di riscoprire e valorizzare il ritmo lento e profondo della vita quotidiana, “Lucére júrne dope jjúrne” invita chiunque a riconnettersi con le proprie radici.

La sua struttura flessibile e ricca di contenuti include giorno per giorno spazi per annotazioni personali, affiancati da citazioni, proverbi in dialetto, omaggi a personaggi e luoghi e scorci di memoria collettiva, rendendola un vero e proprio contenitore di identità locale. Ogni mese si chiude con una scheda sul patrimonio storico-artistico, una ricetta tipica e un quadro di Lucera.

L’Agenda di Lucera non è solo uno strumento pratico, ma è anche un invito a vivere ogni giorno con un sorriso, a riscoprire il valore delle tradizioni e a custodire e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale culturale lucerino. Ha il potere di far viaggiare nel tempo e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Durante la serata sarà possibile acquistare una copia dell’Agenda con un gadget creato per l’occasione.