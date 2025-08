Manfredonia, Di Staso: "Incendi ignorati, la giunta volta le spalle alla città"

Durissima la denuncia del consigliere comunale Vincenzo Di Staso sull’atteggiamento del sindaco e della giunta di Manfredonia in merito ai gravi incendi che hanno colpito il territorio nelle ultime settimane. Dopo una seduta fiume del consiglio comunale, durata sei ore, la maggioranza ha concesso solo pochi minuti alla discussione dell’emergenza ambientale, senza entrare nel merito della situazione o proporre soluzioni concrete.

“Abbiamo ascoltato soltanto il copia-incolla dei comunicati social, senza alcun approfondimento, mentre i banchi della giunta restavano quasi vuoti”, ha dichiarato Di Staso. “Nessuna analisi, nessun piano d’azione, nessuna autocritica: solo un assordante silenzio istituzionale”.

Il consigliere ha poi lamentato il rifiuto di convocare un consiglio comunale monotematico, richiesto da più parti per affrontare in modo strutturato e partecipato quanto accaduto. “Il confronto è stato negato senza nemmeno una spiegazione. Le nostre proposte sono state ignorate con indifferenza”, ha aggiunto.

Secondo Di Staso, l’assenza di dialogo e trasparenza alimenta la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni: “Se bruciano non solo le pinete ma anche il confronto democratico, non ci si può poi lamentare del disincanto della cittadinanza”.

“Il nostro territorio merita rispetto, non disattenzione”, ha ribadito. “Continueremo a chiedere risposte, ad accertare responsabilità, a difendere il diritto della nostra comunità a essere ascoltata“.

La conclusione è amara ma determinata: “Anche se siamo una voce isolata, non ci fermeremo. Manfredonia non può restare in balia dell’indifferenza istituzionale”.

Lo riporta ilsipontino.net.