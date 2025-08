Manfredonia. Marasco: "Riattivate le 4 fontane pubbliche, un gesto concreto per la comunità"

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 1° agosto 2025 – Da oggi tornano in funzione quattro fontane pubbliche nel territorio comunale di Manfredonia, un intervento tanto atteso quanto significativo, reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Il ripristino delle fontane rappresenta un’azione concreta a beneficio della salute pubblica, della qualità urbana e dell’ambiente, soprattutto in un periodo come quello estivo, segnato da temperature elevate e condizioni climatiche spesso estreme.

Le fontane pubbliche offrono una risorsa fondamentale per il benessere dei cittadini. L’accesso a acqua potabile fresca permette di mantenere una corretta idratazione, riducendo il rischio di disidratazione e i conseguenti problemi di salute, specialmente tra le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il capogruppo comunale della Lega Salvini Premier Puglia, Giuseppe Marasco, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “È fondamentale che le autorità locali si assicurino che le fontane pubbliche siano sempre funzionanti e accessibili a tutti i cittadini”