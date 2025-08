Manzella (Guardie Ambientali Italiane): “Incendio ecoballe a Monte Aquilone, silenzio istituzionale è inaccettabile”

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Un disastro come quello avvenuto a Monte Aquilone, dichiara Manzella, dove le ecoballe sotto sequestro sono state bruciate, totalmente incenerite, è una ferita profonda per l’ambiente e per chi ogni giorno si impegna, volontariamente, a difenderlo.

“Il silenzio istituzionale davanti a un danno del genere è inaccettabile“. Chi controlla, chi deve prevenire, chi dovrebbe tutelare, non può far finta di nulla.

Chi ama questo territorio, chi lo vive e lo rispetta, è stanco di essere lasciato solo.

Non servono solo le denunce o le parole, servono azioni concrete, bonifiche immediate, trasparenza, responsabilità.

Questo silenzio, davanti alla devastazione ambientale, è più assordante di qualunque sirena. E fa ancora più male perché cancella anche il valore del sacrificio e del lavoro di chi si impegna ogni giorno con passione e senso civico..

Nota a cura di Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.