Un tramonto mozzafiato, dodici concorrenti, un palco incorniciato dal mare: la seconda selezione della quarta edizione di Miss Bellezza Italiana 2025 si è svolta al Paiaja Beach & Restaurant di Margherita di Savoia, trasformando una serata d’estate in un’esperienza di grazia, emozione e spettacolo.

A condurre l’evento con classe e coinvolgimento è stata Stefania Consiglia Troiano, affiancata dal giovanissimo sassofonista Antonio Gobbo, 13 anni, talento barlettano che ha regalato momenti di autentica intensità musicale.

Le partecipanti si sono misurate in tre passerelle, ciascuna pensata per mettere in luce diverse sfaccettature della loro personalità: casual per la spontaneità, costume da bagno per la sicurezza di sé, e abito da sera per l’eleganza più raffinata.

A emergere tra le dodici concorrenti, sette giovani promesse che accedono alla finalissima, portando con sé sogni, passione e determinazione. Cristina Rinaldi, 14 anni, di Manfredonia, si è aggiudicata il titolo di Miss Bellezza Italiana Paiaja Beach. Studentessa del secondo anno socio-sanitario, appassionata di make-up, sogna di lavorare con i bambini.

Insieme a lei hanno conquistato la fascia anche:

Dalila Di Leo (Cerignola),

Luigia Troiano (Parma),

Melissa Modesto (Trinitapoli),

Angelica Dahari (Margherita di Savoia),

Maria Sofia Cannito (Manfredonia),

Natasha Parisi (Canosa di Puglia).

Tutte hanno saputo trasmettere un’idea di bellezza che va oltre l’apparenza: fatta di autenticità, coraggio e desiderio di mettersi in gioco.

La giuria, composta da figure di spicco del mondo culturale, artistico e professionale, ha visto come presidente Fabio Egidio Di Bari, vicepresidente del Consiglio Comunale di Manfredonia. Con lui, Lucia Dipaola, attrice e conduttrice; Enrico Mattiolo, esperto moda; Valentina Giacchetta, consulente finanziario; Anna Mastropasqua, giovane promessa del fashion; Ketty Vairo, personal trainer; Raffaella Fariello, artista sipontina.

Fondamentali per la riuscita della serata anche il DJ Franco Gobbo, autore della colonna sonora dell’evento, ed Ernesto Ardò, fotografo ufficiale che ha saputo catturare ogni sfumatura emotiva.

Un ringraziamento speciale va al presidente dell’Associazione La Fenice APS, Domenico Di Candia, alla vicepresidente Tina Prencipe, a Valeria Trotta, accompagnatrice delle ragazze, e ai collaboratori Alberto e Salvatore Cataleta, Donato Spano, insieme a tutto lo staff che con dedizione e passione danno vita a un progetto che valorizza il talento giovanile e il territorio.

Il percorso di Miss Bellezza Italiana 2025 prosegue il 1° agosto al ristorante Fiumarè di Barletta, in attesa del gran finale previsto per il 28 agosto a Manfredonia. Un viaggio che celebra la bellezza come espressione di identità, aspirazioni e autenticità, tappa dopo tappa.