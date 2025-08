LEGGI ANCHE // 𝑰𝒍 𝒑𝒂𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝑨𝒓𝒄𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒆 𝒔𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒖𝒏 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒅𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂 𝒔𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆

Monte Sant'Angelo, AVIS in corsa per la solidarietà

Una gara nella gara, con una classifica speciale per i donatori AVIS. Sabato 2 agosto Monte Sant’Angelo ospiterà centinaia di atleti e appassionati, che percorreranno un circuito di 9,9km nel centro abitato, con 2 passaggi davanti alla Basilica dell’Arcangelo e la picchiata verso Pulsano.

Per partecipare al 2^ Trofeo AVIS Città di Monte Sant’Angelo basterà essere in possesso di regolare tesserino AVIS. La gara si svolgere nell’ambito della “CorriMonte”, organizzata dal gruppo podistico Montanari Doc, giunta alla sua tredicesima edizione, ma farà classifica a parte.

In contemporanea, il paese dell’Arcangelo Michele, proprio per suggellare il carattere sociale della competizione sportiva, ospiterà anche la CamminAbile, camminata non competitiva per diversamente abili.

Questa edizione è tappa del Circuito provinciale “Capitanata Terra dell’Atletica” e vedrà amche gare riservate ai bambini e ai ragazzi.

laa manifestazione sarà occasione per ricordare Vito Prezioso, atleta montanaro prematuramente scomparso.

PROGRAMMA:

15.00 RITROVO GIURIA E CONCORRENTI IN PIAZZA BENEFICENZA

16.30 PARTENZA CAMMINABILE

16.45 PARTENZA GARE GIOVANILI

18.15 PARTENZA GARA DI KM9,9 COMPETITIVA E NON COMPETITIVA

19.30 PREMIAZIONI