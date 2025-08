Nuovi ospedali in Puglia: Emiliano e Piemontese chiariscono sulla provenienza dei fondi

I 360 milioni per il nuovo ospedale di Andria e i 64 milioni per il monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia non sono nuovi stanziamenti, ma risorse già assegnate alla Regione Puglia da tempo. Lo hanno precisato il presidente Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, replicando alle dichiarazioni del sottosegretario Marcello Gemmato, che aveva parlato di un contributo decisivo del Governo.

Secondo Emiliano e Piemontese, quanto avvenuto in Conferenza Stato-Regioni è stato solo un passaggio tecnico previsto dall’iter dell’Accordo di Programma Integrativo, senza alcun nuovo impegno finanziario da parte del Governo. Ora si attende la trasmissione del protocollo d’intesa e la firma dell’accordo per avviare concretamente i progetti.

Le criticità sui finanziamenti

I due rappresentanti della Regione hanno denunciato che l’esecutivo non ha ancora rifinanziato l’articolo 20, misura necessaria per sbloccare nuovi investimenti in edilizia sanitaria. Senza questi fondi, la Puglia rischia di dover ricorrere a operazioni onerose, con ulteriori pesi sul bilancio regionale già segnato da un cronico sottofinanziamento del Fondo Sanitario Regionale.

La posizione della Regione

“Abbiamo agito con responsabilità e visione strategica, programmando e utilizzando al meglio le risorse già disponibili per il territorio”, hanno concluso Emiliano e Piemontese, sottolineando l’impegno della Regione a garantire il completamento del piano ospedaliero nonostante le difficoltà finanziarie.