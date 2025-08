Serie C, caos estivo: Foggia -3, Rimini venduto, Triestina a rischio crollo

Non c’è pace per la Serie C, travolta da penalizzazioni, deferimenti e crisi societarie che continuano a scuotere la categoria a poche settimane dal via del campionato. In questo scenario, il Foggia riceve 3 punti di penalizzazione, il Rimini cambia proprietà, mentre la Triestina rischia una sanzione pesantissima.

FOGGIA, SOLO -3: LA DIFESA NON BASTA

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto tre punti di penalità al Foggia per il mancato rispetto della scadenza federale di aprile, nonostante il pagamento successivo utile all’iscrizione. La decisione arriva nonostante la richiesta di proscioglimento da parte della Procura FIGC, che aveva riconosciuto le cause di forza maggiore, legate all’intervento dell’Antimafia e all’amministrazione giudiziaria. L’avvocato Eduardo Chiacchio aveva invocato l’assoluzione, ma il Tfn ha comunque optato per la penalità. Il club rossonero ha annunciato ricorso alla Corte d’Appello Federale.

RIMINI VENDUTO, MA ARRIVANO ALTRI -6

Nel frattempo, il Rimini è stato deferito per il mancato pagamento della mensilità di maggio, relativa alla scadenza del 1° luglio. La sanzione prevista è di sei punti di penalità, ma c’è un elemento nuovo: il club è stato ceduto alla Building Company, rappresentata da Giusy Anna Scarcella, che avrebbe provveduto a regolarizzare la scadenza odierna, evitando ulteriori problemi.

TRIESTINA, IL RISCHIO È -19

Ben più complicata la situazione della Triestina, anch’essa deferita per la scadenza del 1° luglio, con sei punti di penalizzazione in arrivo. Ma la crisi appare ben più profonda: il club ha rinviato l’inizio della preparazione precampionato, annunciando di essere ancora in attesa di definire nuove strutture societarie e tecniche. Il mancato rispetto della scadenza di oggi per la mensilità di giugno potrebbe far salire la penalizzazione complessiva fino a -19 punti, un autentico disastro sportivo annunciato.

TERNANA SOTTO OSSERVAZIONE

Anche la Ternana è monitorata dalla FIGC, seppur in una situazione meno critica. Le difficoltà sembrano riguardare solo il pagamento degli stipendi, mentre gli obblighi fiscali (Irpef e Inps) sarebbero stati rispettati. La società è al lavoro per trovare intese dirette con i calciatori, nella speranza di evitare sanzioni.

Una Serie C che parte nel caos, tra carte bollate, ricorsi e cambi societari. E il campo, almeno per ora, sembra molto lontano.

Lo riporta gazzetta.it.