The Kolors accendono Vieste: concerto gratuito per il Summer Fest

Sarà Piazza Marina Piccola a ospitare, venerdì 1 agosto alle ore 22, il concerto gratuito dei The Kolors, evento di punta della prima edizione del ‘Vieste Summer Fest’. Un’occasione speciale per i fan e per tutti coloro che vogliono vivere una serata di grande musica nella cornice della cittadina garganica.

The Kolors, band composta da Antonio ‘Stash’ Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso), si è affermata nel panorama musicale italiano dopo la vittoria ad ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2015, grazie anche al successo commerciale del brano ‘Everytime’.

Nel corso della loro carriera, hanno conquistato numerosi riconoscimenti tra cui tre Wind Music Awards, un MTV Award, un Kids’ Choice Award, il Premio Lunezia e il Power Hits Estate 2023. Il gruppo ha pubblicato tre album in studio e una raccolta, alternando brani in italiano e in inglese, e collaborando con artisti del calibro di Gucci Mane, Elisa, Guè, J-Ax, Elodie e Lorenzo Fragola.

Il loro ultimo singolo, ‘Tu con chi fai l’amore’, è stato presentato al Festival di Sanremo 2025, confermando la capacità del trio di rinnovarsi e restare tra i protagonisti della scena musicale nazionale.

Il concerto a Vieste si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate pugliese.

Lo riporta foggiatoday.it.