Weekend di sole e caldo sul Gargano: le previsioni dal 1° al 3 agosto

Il primo fine settimana di agosto si preannuncia stabile e soleggiato sul promontorio del Gargano, con temperature in graduale aumento e condizioni meteo favorevoli per chi sceglierà il mare o la montagna.

Venerdì 1 agosto: la giornata sarà prevalentemente serena, con temperature minime e massime in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti. Il clima sarà caldo ma ancora sopportabile.

Sabato 2 agosto: il sole continuerà a dominare, e le temperature massime supereranno nuovamente i 32 gradi, portando un’atmosfera tipicamente estiva in tutta l’area garganica.

Domenica 3 agosto: ancora cielo sereno e temperature elevate nelle ore centrali del giorno. Tuttavia, dalla serata è atteso un aumento della nuvolosità, segnale di un possibile cambiamento del tempo nei giorni successivi.

In sintesi, sarà un weekend ideale per le attività all’aperto, ma con caldo in intensificazione e qualche segnale di instabilità in arrivo sul finire della domenica.

Lo riporta il meteo.com.