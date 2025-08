West Nile Virus, De Sabato chiede una campagna straordinaria di disinfestazione a Foggia

A fronte dell’aumento dei casi e dei decessi causati dal West Nile Virus, anche Foggia è chiamata a rafforzare le misure di prevenzione. È quanto chiede il consigliere comunale Antonio De Sabato, che ha inviato una formale richiesta alla Sindaca Maria Aida Episcopo per l’attivazione urgente di una campagna straordinaria di disinfestazione su tutto il territorio comunale. «I dati diffusi dalle ASL territoriali e dalle autorità sanitarie nazionali sono allarmanti – spiega De Sabato –.

Il virus, trasmesso principalmente dalla zanzara Culex pipiens, sta interessando in modo crescente anche aree del Centro-Sud che finora erano rimaste relativamente escluse. Preoccupa soprattutto il tasso di mortalità, che nei casi più gravi può arrivare fino al 20%». Alla luce di questo quadro, il consigliere chiede che il Comune predisponga al più presto interventi mirati: rafforzamento delle attività larvicidi nei tombini e nei ristagni d’acqua, bonifica delle aree a rischio e una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. «Dobbiamo informare i cittadini sulle buone pratiche da adottare – sottolinea – come l’uso di zanzariere, repellenti e l’eliminazione dei ristagni d’acqua che possono diventare focolai di larve».

Secondo De Sabato, il cambiamento climatico e le condizioni ambientali stanno rendendo le città del Sud sempre più esposte a rischi sanitari un tempo tipici delle zone tropicali. «Prevenire è un dovere – conclude –. Occorre una risposta pronta ed efficace, con un piano straordinario di disinfestazione, come già fatto in molti altri Comuni italiani, per tutelare la salute pubblica e ridurre i rischi per la popolazione».

Lo riporta Foggiatoday.it